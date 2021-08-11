Общество

сегодня, 12:40

Беременная женщина с коляской пожаловалась на невозможность попасть в Пенсионный фонд

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#Пенсионный фонд #доступная среда
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Беременная женщина с коляской пожаловалась на невозможность попасть в Пенсионный фонд

Инцидент произошёл в Грязях.

Жительница города Грязи пожаловалась на невозможность попасть в Пенсионный фонд. Беременная женщина с ребёнком в коляске выложила в соцсетях видеоролик, в котором говорит о халатном отношении персонала к клиентам в отделении Пенсионного фонда на улице Коммунальная.

Подняться по пандусу в Пенсионный фонд оказалось невозможно, а на вызов специальной кнопки помочь ей поднять коляску никто не вышел, а самой женщине сделать это оказалось довольно сложно в силу своего интересного положения.

- Пришлось затаскивать коляску с ребёнком, будучи в положении, в одиночку, - посетовала жительница Грязей. - Одним словом, всё для людей!

Как сообщил GOROD48 управляющий Отделением ПФР по Липецкой области Евгений Павлов, в здании Пенсионного фонда в Грязях идёт плановый ремонт: ремонтируют фасад и входную группу, старый пандус, не соответствующий нормам, убрали, а новый, который стал больше, с поворотами, оказался завален строительными материалами.

- Женщина, которая пожаловалась на ситуацию, столкнулась сразу с двумя трудностями: во-первых, она не смогла подняться по пандусу, на котором остались элементы стройматериалов, во-вторых, ей не откликнулись на входной звонок - связь внутри не была налажена, - отметил Евгений Павлов. - Мне неприятно это признавать, но это недоработки моих коллег из Грязей. Все эти недоработки были оперативно устранены. Со своей стороны мы приносим извинения девушке за доставленные неудобства и благодарим её за замечания. Мы работаем для людей, и мнения наших клиентов для нас очень важны. Ситуация исправлена, виновные получат дисциплинарные взыскания. Мы ещё раз приносим извинения девушке и говорим ей больше спасибо. Строительный мусор уже убран, кнопка вызова персонала работает.
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#Пенсионный фонд #доступная среда
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Комментарии (10)

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Да уж

19 минут назад
А как попасть в Октябрьскую налоговую с коляской, беременной, инвалиду... Наша власть не задумывалась над этим? Все же для людей, везде доступная среда. Я как предприниматель её у себя обязана организовать иначе меня накажут, в отличии от налоговой, в которую приходят сотни человек в день
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А сколько дармоедов

34 минуты назад
кит, на плечах работающих? вы даже не представляете, что от ваших отчислений хорошо если третья часть идёт вам, а остальное на социальные пособия и бюджетников
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Лука Недрищев

48 минут назад
С одной стороны-правильная статья. С другой-нередко вижу деда-инвалида с бадиком, который зажав бадик под мышкой, в такой же ситуации буквально подтягивает себя на руках по перилам. Как беременная-так шухер до небес, как дед-инвалид-так всем пофиг. Наверно, просто как мужик он не жалуется по каждому поводу.
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Яжмать 9-ых

48 минут назад
Нормальный там пандус, много раз сама по нему ходила... Только и могут, что жаловаться... Всё им не нравится...
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И зачем

48 минут назад
ей надо было идти толпой пенфонд и подвергать детей риску заразиться коронавирусом? Она бы ещё куда-нибудь в ресторан попёрлась с коляской
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Детали

54 минуты назад
Безразличие власти к людям. Никто из руководства фонда не видел из окон служебных машин заваленного пандуса?
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кит

54 минуты назад
Так относятся к народу в ПФР!Пора их давно разогнать 110 тысяч дармоедов на плечах пенсионеров!
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В.Д.

54 минуты назад
Ужас... не инвалидам , ни беременным женщинам никакой помощи. Зато всех поголовно укалывают херней из бочки . Нелюди.
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Алексей

56 минут назад
У нас саперный спуск с коляской не проехать
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Садовод

56 минут назад
приносим извинения девушке . Это с коляской-то и в положении?
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