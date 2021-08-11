Беременная женщина с коляской пожаловалась на невозможность попасть в Пенсионный фонд

Инцидент произошёл в Грязях.

Жительница города Грязи пожаловалась на невозможность попасть в Пенсионный фонд. Беременная женщина с ребёнком в коляске выложила в соцсетях видеоролик, в котором говорит о халатном отношении персонала к клиентам в отделении Пенсионного фонда на улице Коммунальная.



Подняться по пандусу в Пенсионный фонд оказалось невозможно, а на вызов специальной кнопки помочь ей поднять коляску никто не вышел, а самой женщине сделать это оказалось довольно сложно в силу своего интересного положения.



- Пришлось затаскивать коляску с ребёнком, будучи в положении, в одиночку, - посетовала жительница Грязей. - Одним словом, всё для людей!



Как сообщил GOROD48 управляющий Отделением ПФР по Липецкой области Евгений Павлов, в здании Пенсионного фонда в Грязях идёт плановый ремонт: ремонтируют фасад и входную группу, старый пандус, не соответствующий нормам, убрали, а новый, который стал больше, с поворотами, оказался завален строительными материалами.



- Женщина, которая пожаловалась на ситуацию, столкнулась сразу с двумя трудностями: во-первых, она не смогла подняться по пандусу, на котором остались элементы стройматериалов, во-вторых, ей не откликнулись на входной звонок - связь внутри не была налажена, - отметил Евгений Павлов. - Мне неприятно это признавать, но это недоработки моих коллег из Грязей. Все эти недоработки были оперативно устранены. Со своей стороны мы приносим извинения девушке за доставленные неудобства и благодарим её за замечания. Мы работаем для людей, и мнения наших клиентов для нас очень важны. Ситуация исправлена, виновные получат дисциплинарные взыскания. Мы ещё раз приносим извинения девушке и говорим ей больше спасибо. Строительный мусор уже убран, кнопка вызова персонала работает.