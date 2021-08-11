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Прокуратура Иркутской области проводит проверку по факту избиения детей в школе-интернате
Сотрудники прокуратуры Иркутской области выехали в поселок Квиток для проведения проверки в коррекционной школе-интернате для сирот, где выявлены факты избиения подростков.
Ранее СК РФ по Иркутской области сообщал, что в ходе допросов несовершеннолетних следователями СК выявлен дополнительный эпизод причинения телесных повреждений 14-летнему подростку другим воспитателем. Мальчик сообщил, что воспитатель для его избиения привлекала своего совершеннолетнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Следователями принимаются меры к выявлению новых фактов насилия над детьми, продолжаются допросы и иные следственные действия. Установлено, что не менее 5 сотрудников интерната (заместитель директора по воспитательной работе, 3 воспитателя и медицинская сестра) систематически применяли к детям физическую силу за непослушание, самовольные уходы из учреждения, - говорится в сообщении СК РФ по региону.
Установлены факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения по созданию безопасных условий пребывания воспитанников и профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, пребывающих в учреждении.
В связи с этим исполняющим обязанности прокурора области В.В. Бабенко региональному министру образования внесено представление с требованием об усилении его контроля за деятельностью специализированного учреждения для детей-сирот и привлечении лиц, допустивших нарушения, к ответственности.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.
Сейчас следователи СК РФ проводят обыск в министерстве образования Иркутской области, изымается документация об осуществлении деятельности школы-интерната, а также о проведении проверок данного учреждения контролирующими подразделениями. Следственным отделом по г.Тайшет СУ СК РФ по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с применением к воспитанникам ГОКУ "Школа-интернат р.п. Квиток" физического насилия сотрудниками учреждения.