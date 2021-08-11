Общество

10 минут назад

На кольце площади Танкистов включили новые светофоры

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#транспорт #дороги
На кольце площади Танкистов включили новые светофоры

Новое оборудование тестировали почти две недели.

Как сообщили GOROD48 в Центре организации дорожного движения, специалисты провели замеры транспортных потоков с помощью детекторов и завершили пусконаладочные работы. Теперь светофоры, которые установили в конце июля на каждом примыкании к кольцу, начали работать.

- Стоит отметить, что управлять светофорами можно дистанционно – при необходимости специалисты смогут корректировать режимы с учетом увеличения или уменьшения количества транспортных потоков. Работы провели благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - сообщили в Центре.

Развязка на площади Танкистов – одна из самых крупных в городе, расположена на въезде в Липецк со стороны Воронежского шоссе. В прошлом году здесь произошло пять ДТП, в которых пострадали семь человек. В связи с этим в управлении главного смотрителя приняли решение установить светофорные объекты на каждом примыкании к кольцу.


153
#транспорт #дороги

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