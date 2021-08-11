В России

24 минуты назад

Женщина упала замертво в самарском аэропорту

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#клиническая смерть #спасение

Накануне в самарском аэропорту пожилая женщина внезапно упала на пол и потеряла сознание. Два полицейских бросились ей на помощь вместе с неравнодушными очевидцами события.

Накануне в Самаре сотрудники полиции вернули к жизни женщину, потерявшую сознание прямо в аэропорту.

Двое полицейских вместе с неравнодушным пассажиром бросились на помощь женщине. Пассажирка уже не дышала, у нее остановилось сердце. Ей оказали первую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию. К счастью, действия сотрудников спали женщину - через некоторое время она стала дышать, появилось сердцебиение, - передает РЕН ТВ.

В результате женщину отвезли в больницу. Как выяснилось, сотрудники спасли жизнь 72-летней жительнице Хабаровского края. Она пережила клиническую смерть.

Сейчас женщина уже прошла курс терапии и вернулась домой. Она позвонила полицейским и выразила глубокую благодарность сотрудникам за спасение своей жизни.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что во время телефонного разговора она поблагодарила своих спасителей, особенно отметив своевременные и профессиональные действия Олега Бондаря. "Кстати, навыки по оказанию первой медицинской помощи молодой сотрудник получил в рамках первоначальной подготовки, которую он недавно прошел в Белгородском юридическом институте МВД РФ имени И.Д. Путилина", - отметила Ирина Волк.
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#клиническая смерть #спасение

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