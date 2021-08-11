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50 минут назад
Подозреваемому в обмане сидевшего рядом с Путиным ветерана продлили арест
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Липчанину продлили срок заключения под стражу до 1 сентября.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Кузьминского районного суда города Москвы, липчанину Алексею Конькову продлили срок заключения под стражу до 1 сентября 2021 года.
Напомним, Алексея Коньков подозревается в мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего на параде Победы рядом с Владимиром Путиным. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере».
По версии следствия, подозреваемые обманным путём завладели принадлежащими 96-летнему ветерану 400 000 рублей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом участия в «оперативном мероприятии по задержанию преступников».
Подозреваемого в громком мошенничестве 28-летнего Алексея Конькова задержали на съемной квартире в одном из домов на улице Бунина в Липецке. Сам Алексей на официальном видео МВД настаивал, что ничего не знал о мошенничестве и просто создал киви-кошелёк. За услугу ему обещали пять тысяч рублей, но деньги он получить не успел.
Как стало известно GOROD48, Алексей Коньков работал продавцом в пивном магазине в Липецке и в августе планировал свадьбу.
Фото - mos-gorsud.ru
Напомним, Алексея Коньков подозревается в мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего на параде Победы рядом с Владимиром Путиным. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере».
По версии следствия, подозреваемые обманным путём завладели принадлежащими 96-летнему ветерану 400 000 рублей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом участия в «оперативном мероприятии по задержанию преступников».
Подозреваемого в громком мошенничестве 28-летнего Алексея Конькова задержали на съемной квартире в одном из домов на улице Бунина в Липецке. Сам Алексей на официальном видео МВД настаивал, что ничего не знал о мошенничестве и просто создал киви-кошелёк. За услугу ему обещали пять тысяч рублей, но деньги он получить не успел.
Как стало известно GOROD48, Алексей Коньков работал продавцом в пивном магазине в Липецке и в августе планировал свадьбу.
Фото - mos-gorsud.ru
3 740
Animal planet.
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