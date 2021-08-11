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Елецкие дороги обновят на 75 млн рублей

4 234
#ремонт #дороги #тендер
Елецкие дороги обновят на 75 млн рублей

Городская администрация ищет подрядчиков на два солидных контракта.

Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца объявило два электронных аукциона на ремонт дорог в черте города. В общей сложности городские власти готовы заплатить за обновление проезжей части и тротуаров более 75 млн рублей. В ходе торгов по понижение вознаграждение подрядчиков может быть уменьшено.

В 69 301 590 рублей оценен ремонт дорожного покрытия и тротуаров по улице Горького (от улицы Ярославского до улицы Песковатской), улице Плеханова, улице Октябрьской (от улицы Костенко до путепровода), переулка Матросова, улиц Грибоедова, Овражной и Полянского.

- На участке улицы Горького и на улице Плеханова будет отремонтировано не только дорожное полотно, но и тротуары. На остальных объектах — только сами автомобильные дороги, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.

Еще в 6 534 914 рублей оценили капитальный ремонт тротуаров по улице Октябрьской — от улицы Костенко до путепровода. Тут выполнят устройство тротуара из асфальтобетона, установку бортовых камней и устройство газона.

- Работы будут выполняться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти участки последние 5 лет не ремонтировались, там проводились работы по устранению деформаций покрытия, то есть - ямочный ремонт, - рассказали в елецкой администрации.

Победителей электронных аукционов планируют определить 17 и 19 августа. Подрядчики приступят к выполнению работ в 2022 году.
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#ремонт #дороги #тендер

Комментарии (4)

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22 минуты назад
более 75 млн рублей, да пенсионеры геноцидные пенсии получают и зарплаты в городе 15 т. Р. Зато на дороги есть бабло. Переделывать дороги можно бесконечно .
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Чинуша

25 минут назад
Прекрасно ...Через дороги и плитку себе можно нахапать на терем и тачку крутую
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Поверти это так.

39 минут назад
Не трогайте старые кирпичи они намного надёжный этих новых. Те были зделанны по технологии а эти лепят чтоб через год, два их меняли.
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более 75 млн рублей

52 минуты назад
Какие деньги выкладывают на ветер! Ужас!!!
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