Елецкие дороги обновят на 75 млн рублей

Городская администрация ищет подрядчиков на два солидных контракта.

Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца объявило два электронных аукциона на ремонт дорог в черте города. В общей сложности городские власти готовы заплатить за обновление проезжей части и тротуаров более 75 млн рублей. В ходе торгов по понижение вознаграждение подрядчиков может быть уменьшено.



В 69 301 590 рублей оценен ремонт дорожного покрытия и тротуаров по улице Горького (от улицы Ярославского до улицы Песковатской), улице Плеханова, улице Октябрьской (от улицы Костенко до путепровода), переулка Матросова, улиц Грибоедова, Овражной и Полянского.



- На участке улицы Горького и на улице Плеханова будет отремонтировано не только дорожное полотно, но и тротуары. На остальных объектах — только сами автомобильные дороги, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.



Еще в 6 534 914 рублей оценили капитальный ремонт тротуаров по улице Октябрьской — от улицы Костенко до путепровода. Тут выполнят устройство тротуара из асфальтобетона, установку бортовых камней и устройство газона.



- Работы будут выполняться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти участки последние 5 лет не ремонтировались, там проводились работы по устранению деформаций покрытия, то есть - ямочный ремонт, - рассказали в елецкой администрации.



Победителей электронных аукционов планируют определить 17 и 19 августа. Подрядчики приступят к выполнению работ в 2022 году.