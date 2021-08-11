Происшествия

сегодня, 09:21

Ельчанина обманули в интернет-магазине

2 436
#мошенничество
Ельчанина обманули в интернет-магазине

Мужчина заказал и оплатил товар, но так его и не получил.

Следственным отделом ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Потерпевшим оказался 63-летний житель Ельца, которого обманули в интернет-магазине.

В конце июля 2021 года мужчина зарегистрировался на сайте интернет-магазина и купил бензиновый кусторез стоимостью 31 117 рублей. На следующий день с ним связался сотрудник магазина, задал несколько уточняющих вопросов по поводу заказа и пояснил, что для оплаты ему на на электронную почту придёт квитанция.

В платёжном документе были указаны все необходимые сведения об организации и сопутствующие реквизиты для перевода денежных средств. Потерпевшего ничего не смутило и он перевёл указанную сумму на расчётный счёт компании. Спустя несколько дней он попытался связаться с сотрудником, однако на звонки никто не отвечал.

На сайте интернет-магазина ему ответили, что заказ находится на стадии сборки, а спустя неделю и он перестал работать. Так как товар покупателю так и не поступил и связаться с кем-либо нет возможности, то он решил обратиться в полицию.
2 436
#мошенничество

Комментарии (2)

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Лука Недрищев

16 минут назад
Ржу не могу, кусторез ему больше негде было купить!
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Фауст

49 минут назад
Почему умалчиваются сведения об интернет магазине?
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