Ельчанина обманули в интернет-магазине

Мужчина заказал и оплатил товар, но так его и не получил.

Следственным отделом ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Потерпевшим оказался 63-летний житель Ельца, которого обманули в интернет-магазине.



В конце июля 2021 года мужчина зарегистрировался на сайте интернет-магазина и купил бензиновый кусторез стоимостью 31 117 рублей. На следующий день с ним связался сотрудник магазина, задал несколько уточняющих вопросов по поводу заказа и пояснил, что для оплаты ему на на электронную почту придёт квитанция.



В платёжном документе были указаны все необходимые сведения об организации и сопутствующие реквизиты для перевода денежных средств. Потерпевшего ничего не смутило и он перевёл указанную сумму на расчётный счёт компании. Спустя несколько дней он попытался связаться с сотрудником, однако на звонки никто не отвечал.



На сайте интернет-магазина ему ответили, что заказ находится на стадии сборки, а спустя неделю и он перестал работать. Так как товар покупателю так и не поступил и связаться с кем-либо нет возможности, то он решил обратиться в полицию.