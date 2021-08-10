Происшествия
30 минут назад
В Задонске столкнулись «лоб в лоб» «Нива» и «Лада»
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В аварии пострадали взрослый и ребенок
На улице Карла Маркса в Задонске сегодня вечером произошло лобовое столкновение «Нивы Шевроле» и «Лада».
По предварительным данным, в «Ладе» ехала семья с двумя детьми. Из «Лады» «скорая» увезла в больницу взрослого и ребенка. Пострадавших из искореженных машин доставали спасатели.
Фото: VK.com
По предварительным данным, в «Ладе» ехала семья с двумя детьми. Из «Лады» «скорая» увезла в больницу взрослого и ребенка. Пострадавших из искореженных машин доставали спасатели.
Фото: VK.com
226