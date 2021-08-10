В мире
сегодня, 16:32
В результате взрыва на танкере у сирийского порта пострадали два человека
В порту Латакии в Сирии прогремел взрыв.
В порту сирийской Латакии на судне произошёл пожар во время технического обслуживания, возгорание уже потушено, - пишет сирийское госагентство SANA со ссылкой на главу местной портовой компании.
Взрыв произошел на танкере в сирийском порту Латакия, - передает Jerusalem Post.
"Возгорание, произошедшее на одном из торговых танкеров в порту Латакии, локализовано. Незначительно пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Из-за пожара у некоторых рабочих на судне появились проблемы с дыханием, в связи с чем их доставили в больницу. После оказания медицинской помощи рабочих выписали, - передает RT.
В сообщении говорится, что "ограниченный" пожар был потушен экипажем судна и сотрудниками спасательных служб.
Возгорание на судне произошло во время ремонтных работ. По словам гендиректора морпорта Латакии Амжада Слеймана, судно не было ничем загружено и прибыло в порт на ремонт, - передает РИА Новости.
Взрыв произошел на танкере в сирийском порту Латакия, - передает Jerusalem Post.
"Возгорание, произошедшее на одном из торговых танкеров в порту Латакии, локализовано. Незначительно пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Из-за пожара у некоторых рабочих на судне появились проблемы с дыханием, в связи с чем их доставили в больницу. После оказания медицинской помощи рабочих выписали, - передает RT.
В сообщении говорится, что "ограниченный" пожар был потушен экипажем судна и сотрудниками спасательных служб.
Возгорание на судне произошло во время ремонтных работ. По словам гендиректора морпорта Латакии Амжада Слеймана, судно не было ничем загружено и прибыло в порт на ремонт, - передает РИА Новости.