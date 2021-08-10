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24 минуты назад

Минобрнауки готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов

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#вакцинация #студенты #коронавирус

В Минобрнауки пригрозили вузам, которые вводят безосновательные ограничительные требования к студентам из-за коронавируса, административными мерами.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пояснил, что отсутствие прививки от коронавируса у студентов не является причиной для незаселения в общежитие или недопуска в кампус.

Он добавил, что к вузам, которые будут безосновательно ограничивать студентов из-за коронавируса, будут применяться административные меры.

"Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", — заявил Фальков телеканалу "Россия 24".

Министр науки и высшего образования призвал вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых от коронавируса студентов. По его словам, главная задача учебных заведений – дать учащимся качественное образование, и делить их на вакцинированных и невакцинированных нельзя.

"Университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия или отсутствия прививки", - отметил Фальков.

Он также уточнил, что, когда вуз будут иметь точную статистику по привитым студентам, они смогут правильно проводить мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Министерство науки и высшего образования РФ готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса, - заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

"Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок", - рассказал он в ходе встречи на площадке федерального штаба общественной поддержки "Единой России" по вопросам организации учебного процесса в вузах и вакцинации студентов. Афанасьев добавил, что в Минобрнауки действует горячая линия.

Отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть причиной не пускать его в общежитие или кампус. "Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие", - добавил он.

Замминистра отметил, что вузы могут собирать информацию о вакцинации студентов. "Информация о наличии вакцины необходима вузам, полезна вузам для изменения акцентов в информационной работе, для создания условий вакцинирования", - пояснил замминистра.

К вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры, - передает ТАСС.

"Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения", - заявил Афанасьев.

Ранее Минобрнауки утвердило рекомендации для подведомственных вузов. В них указывается на целесообразность перевода непривитых студентов на удаленный режим обучения. Также вузам рекомендовано требовать у учащихся справки о вакцинации, медотводе или перенесенной болезни при заселении в общежития. Кроме того, в министерство посчитало необходимым проводить экзамены для непривитых отдельно. Позже в ведомстве заявили, что данные рекомендации будут дополнительно обсуждаться.

При этом Фальков заявил, что министерство выступает против принудительной вакцинации студентов. Он добавил, что указанные выше рекомендации получили неоднозначную трактовку.
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#вакцинация #студенты #коронавирус

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