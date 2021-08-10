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В Самарской области 10-летняя девочка умерла в кресле у стоматолога

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#стоматология #дети

Поход к зубному в Тольятти закончился трагедией: 10-летняя девочка умерла в стоматологическом кабинете частной клиники.

8 августа в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти Самарской области 10-летней девочке проведено лечение кариеса с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После отключения подачи наркоза у ребенка зафиксировано нарушение сердечного ритма. Проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, была зафиксирована клиническая смерть, - сообщается на сайте СК РФ.

Девочка вместе со своим отцом приехала из Казахстана в Тольятти погостить у родственников. Как сообщает "Комсомольская Правда Самара", школьница на своей родине уже закончила 2 класс, и на время летних каникул дочь и папа решили устроить себе небольшой отпуск.

Но вскоре у ребенка заболел зуб. Девочка панически боялась стоматологов, поэтому для нее нашли частную клинику.

8 августа около 16-00 девочку забрали в кабинет, операция началась, все было тихо. И вдруг началась какая-то тихая паника, забегали врачи. Вскоре стало известно, что 10-летняя девочка умерла.

По предварительным данным, смерть произошла вскоре после того, как ребенку сделали наркоз. Что именно пошло не так, врачи затрудняются сказать.

На место происшествия, в стоматологическую клинику на ул. Баныкина в Тольятти, приехали медики, полицейские, следователи и эксперты.

Тело девочки забрали, чтобы определить причину смерти. Также предстоит проверить, были ли у девочки какие-то противопоказания, болезни, проводили ли в клинике необходимые обследования до того, как начать операцию.

В связи со смертью ребенка в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ст. 109 УК РФ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс экспертиз, изъята вся необходимая документация.

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#стоматология #дети

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