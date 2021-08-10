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В Самарской области 10-летняя девочка умерла в кресле у стоматолога
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Поход к зубному в Тольятти закончился трагедией: 10-летняя девочка умерла в стоматологическом кабинете частной клиники.
8 августа в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти Самарской области 10-летней девочке проведено лечение кариеса с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После отключения подачи наркоза у ребенка зафиксировано нарушение сердечного ритма. Проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, была зафиксирована клиническая смерть, - сообщается на сайте СК РФ.
Девочка вместе со своим отцом приехала из Казахстана в Тольятти погостить у родственников. Как сообщает "Комсомольская Правда Самара", школьница на своей родине уже закончила 2 класс, и на время летних каникул дочь и папа решили устроить себе небольшой отпуск.
Но вскоре у ребенка заболел зуб. Девочка панически боялась стоматологов, поэтому для нее нашли частную клинику.
8 августа около 16-00 девочку забрали в кабинет, операция началась, все было тихо. И вдруг началась какая-то тихая паника, забегали врачи. Вскоре стало известно, что 10-летняя девочка умерла.
По предварительным данным, смерть произошла вскоре после того, как ребенку сделали наркоз. Что именно пошло не так, врачи затрудняются сказать.
На место происшествия, в стоматологическую клинику на ул. Баныкина в Тольятти, приехали медики, полицейские, следователи и эксперты.
Тело девочки забрали, чтобы определить причину смерти. Также предстоит проверить, были ли у девочки какие-то противопоказания, болезни, проводили ли в клинике необходимые обследования до того, как начать операцию.
В связи со смертью ребенка в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ст. 109 УК РФ.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс экспертиз, изъята вся необходимая документация.
Девочка вместе со своим отцом приехала из Казахстана в Тольятти погостить у родственников. Как сообщает "Комсомольская Правда Самара", школьница на своей родине уже закончила 2 класс, и на время летних каникул дочь и папа решили устроить себе небольшой отпуск.
Но вскоре у ребенка заболел зуб. Девочка панически боялась стоматологов, поэтому для нее нашли частную клинику.
8 августа около 16-00 девочку забрали в кабинет, операция началась, все было тихо. И вдруг началась какая-то тихая паника, забегали врачи. Вскоре стало известно, что 10-летняя девочка умерла.
По предварительным данным, смерть произошла вскоре после того, как ребенку сделали наркоз. Что именно пошло не так, врачи затрудняются сказать.
На место происшествия, в стоматологическую клинику на ул. Баныкина в Тольятти, приехали медики, полицейские, следователи и эксперты.
Тело девочки забрали, чтобы определить причину смерти. Также предстоит проверить, были ли у девочки какие-то противопоказания, болезни, проводили ли в клинике необходимые обследования до того, как начать операцию.
В связи со смертью ребенка в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ст. 109 УК РФ.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс экспертиз, изъята вся необходимая документация.
247