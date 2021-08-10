В Липецкой области небольшие дожди и до +32

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

С 10 августа по югу Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие, а днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +18 до +23 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов.



День 11 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.

