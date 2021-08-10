Гость обокрал приятеля, пока тот накрывал на стол

Мужчина вышел за сковородкой, а когда вернулся — не нашел ни приятеля, ни своих мобильных телефонов.

Ельчанин обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что у него украли два сотовых телефона. - Со слов потерпевшего удалось выяснить, что к нему в гости зашёл знакомый, который принёс спиртное и предложил выпить. Мужчина согласился и сказал, что сходит к своему соседу за сковородкой, чтобы приготовить закуску. Тем временем гость заметил два мобильных телефона, лежащих на кухонном столе, воспользовавшись отсутствием хозяина, забрал их и ушёл, не дождавшись его возвращения, - сообщает дежурная часть ОМВД России по Ельцу. ⁣ По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска, был установлен и доставлен ранее судимый за имущественное преступление 34-летний местный житель. Он рассказал, что в этот же день один телефон он продал на рынке, а другой оставил себе. Сейчас оба телефона изъяты и будут возвращены владельцу.