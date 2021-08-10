Из-за коронавируса отменили крестный ход из Воронежа в Задонск

Он был приурочен к 160-летию прославления Тихона Задонского.

В этом году не будет проводиться Митрофано-Тихоновский крестный ход. Крестный ход из Воронежа в Задонск должен был состояться 20-24 августа. Верующие планировали пройти от Благовещенского собора в Воронеже до Задонского монастыря.



- Митрофано-Тихоновский Крестный ход проводиться не будет из-за запрета властей на проведение массовых мероприятий, - отметил один из организаторов крестного хода протоиерей Николай Бабич на своей странице «ВКонтакте».





Традиционно в 20-х числах августа Задонск становится местом паломничества верующих, которые приезжают в нашу область поклониться мощам чудотворца со всех концов России, и даже из-за рубежа. В главном храме монастыря проходит праздничное богослужение, завершающееся крестным ходом с выносом раки с мощами святителя Тихона Задонского. А этому событию предшествуют два больших Крестных хода из Липецка и Воронежа.







160 лет назад (в 1861 году) Тихон Задонский был причислен к лику святых, а 30 лет назад, в 1991 году, произошло второе обретение мощей задонского чудотворца: часть их была перенесена в Задонск из Орла, где находилась в советское время.