сегодня, 13:21
Камчатский депутат-бизнесмен задержан по делу об убийстве
Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села.
Ранее депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Заявление политика распространила его представитель Ольга Струченко.
"Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", — говорится в обращении.
Редькин заявил, что готов понести наказание, которое определит суд. Он добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в "Единой России", - передает РИА Новости.
10 августа будет решаться вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По имеющимся данным, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
2 августа вечером на свалке в районе посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района жителю посёлка Озерновский причинено огнестрельное ранение, в результате которого последний скончался, будучи доставленным в учреждение здравоохранения, - сообщалось ранее на сайте СК РФ по Камчатскому краю.
Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю было возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летнего мужчины (ч.1 ст. 105 УК РФ).
Игорь Редькин является депутатом заксобрания Камчатского края. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, он вместе с женой — совладелец компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и учредитель ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.