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21 минуту назад
В Минприроды заявили о крайне напряженной ситуации с лесными пожарами в России
Минприроды РФ и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии.
В России остается крайне напряженной ситуация с лесными пожарами, показатели превысили прошлогодние, - заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.
По его словам, в 2021 году, при меньшем количестве пожаров мы фиксируем увеличение площади, пройденной огнем по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, что составляет 7,8 млн. га, при чем более 90% пройденных огнём площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию – 78% всех площадей по стране. Сложные погодные условия добавили свой фактор. Особенно сложная ситуация сложилась у нас в Якутии, и в Иркутской области. Еще проводятся работы по тушению лесных пожаров в 15 субъектах Российской Федерации, - сказал министр.
В связи с чем Минприроды РФ и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов – Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов, - отметил Козлов.
В Республике Саха (Якутия) в текущем пожароопасном сезоне пройденная огнем площадь превысила 6 млн. гектаров. Задымление от пожаров в Якутии наблюдается и в соседних регионах – Красноярском крае и Иркутской области, и ряде регионов Урала, а в выходные дни в результате перехода огня в Республике пострадал населенный пункт и по предварительным данным огнем было уничтожено 32 строения, - заявил министр.
Общая площадь действующих пожаров на территории Иркутской области достигла 123 тыс. га.
"На сегодняшний день беспрецедентное количество людей участвуют в тушении лесных пожаров: наши десантники, лесные пожарные, мчс, военные, волонтёры - это больше 8,5 тысяч человек и 1,5 тысяч единиц техники. Наш резерв участвует в тушении лесных пожаров в первую очередь на территории Республики Саха (Якутия). При этом, вчера, после введения режима ЧС на территории Иркутской области у нас сложилась ситуация, которая требует введения межрегионального ЧС. На территории двух сопредельных регионов действует режим ЧС – Иркутская область и Якутия. В этой связи направили обращение министру МЧС, с просьбой ввести межрегиональный ЧС", - доложил глава Рослесхоза Иван Советников.
По его словам, в 2021 году, при меньшем количестве пожаров мы фиксируем увеличение площади, пройденной огнем по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, что составляет 7,8 млн. га, при чем более 90% пройденных огнём площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию – 78% всех площадей по стране. Сложные погодные условия добавили свой фактор. Особенно сложная ситуация сложилась у нас в Якутии, и в Иркутской области. Еще проводятся работы по тушению лесных пожаров в 15 субъектах Российской Федерации, - сказал министр.
В связи с чем Минприроды РФ и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов – Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов, - отметил Козлов.
В Республике Саха (Якутия) в текущем пожароопасном сезоне пройденная огнем площадь превысила 6 млн. гектаров. Задымление от пожаров в Якутии наблюдается и в соседних регионах – Красноярском крае и Иркутской области, и ряде регионов Урала, а в выходные дни в результате перехода огня в Республике пострадал населенный пункт и по предварительным данным огнем было уничтожено 32 строения, - заявил министр.
Общая площадь действующих пожаров на территории Иркутской области достигла 123 тыс. га.
"На сегодняшний день беспрецедентное количество людей участвуют в тушении лесных пожаров: наши десантники, лесные пожарные, мчс, военные, волонтёры - это больше 8,5 тысяч человек и 1,5 тысяч единиц техники. Наш резерв участвует в тушении лесных пожаров в первую очередь на территории Республики Саха (Якутия). При этом, вчера, после введения режима ЧС на территории Иркутской области у нас сложилась ситуация, которая требует введения межрегионального ЧС. На территории двух сопредельных регионов действует режим ЧС – Иркутская область и Якутия. В этой связи направили обращение министру МЧС, с просьбой ввести межрегиональный ЧС", - доложил глава Рослесхоза Иван Советников.