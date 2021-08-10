Общество
35 минут назад
Смотри первым вместе с Европой Плюс Липецк!
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26 августа 2021 года при поддержке Европы Плюс в российский кинопрокат выходит новое эпическое фэнтези от режиссера Дэвида Лоури «Легенда о Зелёном рыцаре»! (18+)
Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зелёного Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.
Участвуй в игре «КиноКайф» на Европе Плюс Липецк и получи возможность выиграть пригласительные билеты на специальный предпремьерный показ фильма в кинотеатре «Вики Синема Малибу» 24 августа в 19:00!
С 10 по 24 августа слушай программу «Липецк Online» на Европе Плюс, дозвонись первым по номеру 23-0000, ответь правильно на вопрос ведущего и можешь собираться в кино!
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Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зелёного Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.
Участвуй в игре «КиноКайф» на Европе Плюс Липецк и получи возможность выиграть пригласительные билеты на специальный предпремьерный показ фильма в кинотеатре «Вики Синема Малибу» 24 августа в 19:00!
С 10 по 24 августа слушай программу «Липецк Online» на Европе Плюс, дозвонись первым по номеру 23-0000, ответь правильно на вопрос ведущего и можешь собираться в кино!
PR
119