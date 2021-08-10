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44 минуты назад

В Воронежской области возбуждено дело по факту нападения собаки на ребенка

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#нападение #собака #ребенок

Бродячая собака напала на 6-летнего мальчика в Нововоронеже.

7 августа около 18 часов на гулявшего во дворе одного из домов на ул. Свободы города Нововоронежа 6-летнего мальчика напала беспризорная собака, которая укусила ребенка в области головы. С полученными телесными повреждениями пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь, - говорится на сайте СК РФ по Воронежской области.

По факту нападения беспризорной собаки на ребенка следователями СК РФ по региону после соответствующей проверки размещенной в СМИ публикации возбуждено уголовное дело о халатности.

Следователи допрашивают свидетелей, потерпевшего и его законных представителей и иных лиц, также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, изучается соответствующая документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении ведомства.
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#нападение #собака #ребенок

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