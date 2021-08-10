В Липецке сняли клип о распаде СССР

Премьера клипа намечена на вторую половину августа.

- Съёмки проходили в средине июля на реке Воронеж, в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства, где одна из композиций музея посвящена эпохе позднего СССР, - сообщает аккаунт группы в соцсетях. - Помимо этих, были задействованы и другие интересные локации. Песня «Распад СССР» из альбома группы 2021 года «Испытание на прочность». Премьера клипа намечена на вторую половину августа.







Группа «Собаки Качалова» появилась 12 апреля 1996 года в Екатеринбурге по инициативе Макса Ильина. Наиболее известная песня — «Каждый день война» из альбома «Глядя на дым». Клип транслировался на каналах MTV-Россия, Муз-ТВ, ОРТ, песни звучали на популярных радиостанциях.





Как сообщает музыкальная группа из Екатеринбурга «Собаки Качалова», завершается монтаж клипа на песню «Распад СССР». В Липецке клип снимали 16-17 июля на реке Воронеж и в интерьерах экспозиций Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства, где представлены советские моды, воссоздана коммунальная квартира и даже советский трамвай.