Культура

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В Липецке сняли клип о распаде СССР

3 880
#группа #музей
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В Липецке сняли клип о распаде СССР

Премьера клипа намечена на вторую половину августа.

Как сообщает музыкальная группа из Екатеринбурга «Собаки Качалова», завершается монтаж клипа на песню «Распад СССР». В Липецке клип снимали 16-17 июля на реке Воронеж и в интерьерах экспозиций Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства, где представлены советские моды, воссоздана коммунальная квартира и даже советский трамвай.

- Съёмки проходили в средине июля на реке Воронеж, в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства, где одна из композиций музея посвящена эпохе позднего СССР, - сообщает аккаунт группы в соцсетях. - Помимо этих, были задействованы и другие интересные локации. Песня «Распад СССР» из альбома группы 2021 года «Испытание на прочность». Премьера клипа намечена на вторую половину августа.

Группа «Собаки Качалова» появилась 12 апреля 1996 года в Екатеринбурге по инициативе Макса Ильина. Наиболее известная песня — «Каждый день война» из альбома «Глядя на дым». Клип транслировался на каналах MTV-Россия, Муз-ТВ, ОРТ, песни звучали на популярных радиостанциях.

Фото - vk.com
3 880
#группа #музей
3

Комментарии (3)

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Кук

23 минуты назад
Комментировать нечего. К сожалению.
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жока

37 минут назад
насколько людям должно быть нечего делать
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Широко известная группа

41 минуту назад
в узких кругах
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