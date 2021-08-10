Коронавирус

15 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 238 случаев COVID-19, 9 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 238 случаев COVID-19, 9 человек умерли

Для сравнения: 9 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 238 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 232 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 125 случаев COVID-19, выздоровели 35 902 человека, умерли 1 230 человек.

В России за сутки выявлены 21 378 случаев COVID-19, выздоровели 18 729 человек, умерли — 792 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 6 491 288 случаев COVID-19, выздоровели 5 788 710 человек, умерли — 166 442 человека.
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#коронавирус

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