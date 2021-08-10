Общество

29 минут назад

Улицу Зегеля засадят цветами без скидки

5 326
#благоустройство #тендер
Улицу Зегеля засадят цветами без скидки

На аукцион поступила всего одна заявка. Конкурс прошел без торгов.

Управление главного смотрителя Липецка завершило электронный аукцион на озеленение улицы Зегеля. За выполнение этих работ были готовы заплатить до 10,6 млн рублей. Именно эта сумма и станет вознаграждением для победителя тендера — МУП «Зеленхоз». Только это предприятие подало заявку на аукцион и взяло тендер по полной стоимости без торгов. Стороны соглашения готовятся к подписанию контракта.

Как только документ будет оформлен, «Зеленхоз» должен включиться в работу. До 30 августа сотрудникам предприятия нужно посадить деревья и кустарники, создать живую изгородь из кустарников, высадить хвойные деревья, посадить розы, выполнить устройство рулонного газона и декоративное оформление озеленения. На улице Зегеля высадят 16 кленов, 322 кустика можжевельника, 41 куст сирени, 1 400 спирей, 157 туй и 3 742 розы. Гарантийный срок на работы — год.

зегеля.jpg

Напомним, ремонт улицы начался 27 апреля 2021. Тут заменят 15 тысяч кв.м. асфальта на проезжей части, дождеприемные решетки и дорожные знаки, переложат плитку на тротуарах. На улице Зегеля появятся островки нового озеленения, велодорожки. Все эти работы обойдутся городскому бюджету более чем в 70 млн рублей.
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#благоустройство #тендер

Комментарии (5)

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Липчане

7 минут назад
Хочу у Вас спросить,а где липы?Езжайте в поля,там модно накопать любых деревьев бесплатно.
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Гостья

9 минут назад
Какие цветы? Зима вот вот.
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галина

15 минут назад
Просто ужас... как только МУП "Зеленхоз" стало "выигрывать" все тендеры по озеленению города Липецка... так город перестал быть зеленым... кругом стоят "стебулышки".... практически все посадки цветов начинаются с июня по октябрь включительно.... весеннего цветения город не видит. Если я не ошибаюсь, то МУП "зеленхоз" выиграло и тендер по уборке тротуаров в городе и в зимнее время... ИТОГ... сплошная гололедица на тротуарах
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Липецк

16 минут назад
Губер и мэрша, А вы у липчан спрашивали чтобы вбухать 75 лямов из бюджета ( это не ваши деньги !)
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Липецк

19 минут назад
На кануне осени самое время сжать цветы!
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