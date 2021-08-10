Улицу Зегеля засадят цветами без скидки

На аукцион поступила всего одна заявка. Конкурс прошел без торгов.

Управление главного смотрителя Липецка завершило электронный аукцион на озеленение улицы Зегеля. За выполнение этих работ были готовы заплатить до 10,6 млн рублей. Именно эта сумма и станет вознаграждением для победителя тендера — МУП «Зеленхоз». Только это предприятие подало заявку на аукцион и взяло тендер по полной стоимости без торгов. Стороны соглашения готовятся к подписанию контракта.Как только документ будет оформлен, «Зеленхоз» должен включиться в работу. До 30 августа сотрудникам предприятия нужно посадить деревья и кустарники, создать живую изгородь из кустарников, высадить хвойные деревья, посадить розы, выполнить устройство рулонного газона и декоративное оформление озеленения. На улице Зегеля высадят 16 кленов, 322 кустика можжевельника, 41 куст сирени, 1 400 спирей, 157 туй и 3 742 розы. Гарантийный срок на работы — год.Напомним, ремонт улицы начался 27 апреля 2021. Тут заменят 15 тысяч кв.м. асфальта на проезжей части, дождеприемные решетки и дорожные знаки, переложат плитку на тротуарах. На улице Зегеля появятся островки нового озеленения, велодорожки. Все эти работы обойдутся городскому бюджету более чем в 70 млн рублей.