ПозиTиV

57 минут назад

О чем вы думаете, когда вспоминаете о школе?

5 452
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил липчан: «О чем вы думаете, когда вспоминаете о школе?»

Как-то так получилось, что чем старше человек становится, тем приятнее воспоминания о школьных годах. Ведь школа — это еще и беззаботное детство, когда не было проблем, которыми забита голова взрослых людей.

Хотя, конечно, были и такие школы, посещать которые не хотелось. Но в большинстве своем липчане вспоминали хороших учителей и одноклассников. И никто не говорил о подношениях за нужные отметки.
5 452
#Говорит Липецк

Комментарии (5)

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вглул

6 минут назад
О том , что учился в советской школе , с оценками и учителями ...Да здравствует реформа ! Скоро страна превратится в территорию умственно отсталых , но умеющих пользоваться телефоном и пк во всех случаях жизни !
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Ирида

21 минуту назад
Спокойную, уверенную и достойную жизнь в Советском Союзе.
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Пердимонокль

28 минут назад
В наше время учителя не выпрашивали себе подарки как сейчас. И воспоминания только положительные. Сейчас учится ребенок. И кроме испанского стыда за этих "учителей" испытывать ничего не приходится.
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Двоечник

30 минут назад
О том , что трижды оставался на второгот !!
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мама, дорогая

31 минуту назад
Вспоминаю * , с благодарностью. Средняя школа № 43 г. Липецка , 1975-1985 г.г. Математичку - Анну Павловну (царствия ей небесного, вечная память, вечный покой), классного руководителя - Анну Яковлевну, завуча- физика- Федора Филипповича, первую учительницу- Ксению Петровну, с её отрубанием хвостиков ( доп. уроки для всего класса сложных тем )- настоящие советские педагоги были....
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