GOROD48 спросил липчан: «О чем вы думаете, когда вспоминаете о школе?»

Как-то так получилось, что чем старше человек становится, тем приятнее воспоминания о школьных годах. Ведь школа — это еще и беззаботное детство, когда не было проблем, которыми забита голова взрослых людей.



Хотя, конечно, были и такие школы, посещать которые не хотелось. Но в большинстве своем липчане вспоминали хороших учителей и одноклассников. И никто не говорил о подношениях за нужные отметки.