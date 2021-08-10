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9 человек скончались в больнице Владикавказа из-за поломки оборудования
Бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено в больнице скорой помощи Владикавказа, где накануне из-за ЧП скончались девять пациентов.
Ночью в республику прибыли машины с газом: 3 тонны привезли из Кабардино-Балкарии, 4 — из Ставропольского края и 8 — из Краснодара. Еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который расположен в Моздоке.
"В РКБСМП налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы", — пояснили в министерстве.
Все медучреждения региона обеспечены кислородом и продолжают принимать пациентов с COVID-19, - отметили в Минздраве.
Ранее следственными органами СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль, - говорится на сайте СК РФ.
Накануне в больнице Владикавказа от нехватки кислорода скончались 9 больных коронавирусом. Это были 8 женщин и 1 мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.
После аварии в больнице скорой помощи кислород начали подавать по резервным каналам, - пишут "Известия".
Врио главы региона Сергей Меняйло назвал причиной поломки кислородной системы прорыв подземной трубы. Кроме того, он распорядился проверить все медицинские учреждения региона после происшествия.
Место аварии уже обнаружили. Последствия устраняют экстренные службы. По словам республиканских властей, оставшимся в реанимации пациентам ничто не угрожает.