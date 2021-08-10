В Липецкой области проводят проверку жалобы на «приписки» в ходе вакцинации от коронавируса

Пока сложившуюся ситуацию объясняют сбоем в системе.

В Краснинской районной больнице по поручению управления здравоохранения Липецкой области проводят проверку жалобы местной жительницы, которая рассказала, что её родители обнаружили на сайте Госуслуг, данные о получении полного курса вакцинации от коронавируса, хотя ни первую, не вторую прививки они не делали.



Как рассказала GOROD48 заместитель главного врача Краснинской районной больницы Оксана Прохорова, сами пациенты и их дочь в больницу с жалобой не обращались — о произошедшем в больнице узнали из СМИ и соцсетей.



- Но село маленькое, по странице в Инстаграм мы быстро разыскали эту женщину и связались с ней, - рассказала GOROD48 Оксана Прохорова. - Что удивительно: данных о вакцинации её родителей в федеральном регистре нет, у нас они как вакцинированные не значатся, хотя прикреплены к медучреждению. Поэтому пока мы объясняем сложившуюся ситуацию возможным сбоем программы. Но мы проводим внутреннюю проверку по распоряжению управления здравоохранения Липецкой области.



На сайте Госуслуг говорится, что первую прививку краснинцы получили 15 мая, вторую дозу вакцины — 5 июня. Поэтому медработников, задействованных в вакцинации в эти даты, тоже опрашивают. Есть вопросы и к другим краснинцам, которые делали прививки в эти дни: данные вводят в систему Госуслуг со сведений, указанных при заполнении анкет пациентами.



Кроме этих двух случаев, подобных инцидентов в ходе вакцинации в Красном пока не было.