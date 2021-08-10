Коронавирус

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В Липецкой области проводят проверку жалобы на «приписки» в ходе вакцинации от коронавируса

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#коронавирус #вакцинация
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В Липецкой области проводят проверку жалобы на «приписки» в ходе вакцинации от коронавируса

Пока сложившуюся ситуацию объясняют сбоем в системе.

В Краснинской районной больнице по поручению управления здравоохранения Липецкой области проводят проверку жалобы местной жительницы, которая рассказала, что её родители обнаружили на сайте Госуслуг, данные о получении полного курса вакцинации от коронавируса, хотя ни первую, не вторую прививки они не делали.

Как рассказала GOROD48 заместитель главного врача Краснинской районной больницы Оксана Прохорова, сами пациенты и их дочь в больницу с жалобой не обращались — о произошедшем в больнице узнали из СМИ и соцсетей.

- Но село маленькое, по странице в Инстаграм мы быстро разыскали эту женщину и связались с ней, - рассказала GOROD48 Оксана Прохорова. - Что удивительно: данных о вакцинации её родителей в федеральном регистре нет, у нас они как вакцинированные не значатся, хотя прикреплены к медучреждению. Поэтому пока мы объясняем сложившуюся ситуацию возможным сбоем программы. Но мы проводим внутреннюю проверку по распоряжению управления здравоохранения Липецкой области.

На сайте Госуслуг говорится, что первую прививку краснинцы получили 15 мая, вторую дозу вакцины — 5 июня. Поэтому медработников, задействованных в вакцинации в эти даты, тоже опрашивают. Есть вопросы и к другим краснинцам, которые делали прививки в эти дни: данные вводят в систему Госуслуг со сведений, указанных при заполнении анкет пациентами.

Кроме этих двух случаев, подобных инцидентов в ходе вакцинации в Красном пока не было.
9 1484
#коронавирус #вакцинация
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Комментарии (9)

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Гостья

6 минут назад
Мне бы так, повезло семейству!
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olga

21 минуту назад
В ЛиПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СЛИШКОМ ЛЮБЯТ БРАТЬ ПОД КОЗЫРЕК И ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДАЖЕ МОСКОВСКОЕ НАЧАЛЬСТВО НЕ ВЕЛЕЛО, ОСОБЕННО В ДЕРЕВНЯХ И ПОСЕЛКАХ.
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Ну и ну

22 минуты назад
Астра, а болеть не страшно?
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Гость.

28 минут назад
А ещё хотят или в вели электронные трудовые. Придёшь а тебя и вовсе нет или давно закапали.
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Астра

31 минуту назад
Покупка сертификатов-обычное дело. На работе заставляют, а делать страшно.Вот и итог!
ответить

Всё впереди

32 минуты назад
Скоро выборы,вот где будет сбой,там все проголосуют правильно.
ответить

Ждем !!

35 минут назад
второе интервью с поправками на проценты!
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-

52 минуты назад
Удалился с гос.услуг после того, как весной внезапно получил СМСку с благодарностью за голос от одной из политических партий.
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Николай

54 минуты назад
Ага сбой в системе . сколько проданых справок о якобы вакцинации . и потом они заболевают и распространяют инфекцию
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