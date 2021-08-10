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Липецких спасателей попросили вскрыть дверь камеры предварительного заключения

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#спасатели
Липецких спасателей попросили вскрыть дверь камеры предварительного заключения

В камере находился ожидающий этапа в колонию осужденный.

6 августа по просьбе председателя одного из судов города спасатели вскрывали вышедший из строя замок камеры предварительного заключения. В камере находился готовящийся к этапированию осуждённый. 

Как сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС, на прошлой неделе спасатели по просьбам липчан, медиков и сотрудников правоохранительных органов вскрыли шесть дверей.

Вечером 6 августа дежурная смена выезжала в один из новых микрорайонов на помощь 14-летней девочке. Закрывавшаяся дверь придавила большой палец на ноге подростка. С помощью слесарного инструмента спасатели приподняли дверь и освободили перепуганную девушку. К счастью, серьёзную травму предотвратил уплотнитель.  

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#спасатели

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