Происшествия

сегодня, 09:51

Под Липецком в перевернувшемся автомобиле погиб 44-летний водитель

1874
#авария #ДТП
Под Липецком в перевернувшемся автомобиле погиб 44-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, трое - пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 августа в Липецком районе на полевой дороге у села Грязное съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Лада Приора». От полученных травм 44-летний водитель автомобиля скончался на месте ДТП.  

В Задонском районе на трассе «Дон» врезался в забор автомобиль «Фольксваген». 41-летнему водителю оказали медицинскую помощь в ГУЗ «Задонская ЦРБ».

В Липецке на улице Стаханова 45-летняя женщина,  управляя автомобилем «Рено Сандеро», наехала наезд на стоящий автомобиль «Хонда».  В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка «Рено».

В Чаплыгине на улице Энгельса 55-летний водитель автомобиля «Джели» нарушил правила обгона, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель «Джели» получил травмы, его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

9 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3332 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2968 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

1874
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке на оживленном перекрёстке избили мотоциклиста
#избиение #нападение
31
В Липецке на оживленном перекрёстке избили мотоциклиста

сегодня, 10:11

Происшествия
Липецких спасателей попросили вскрыть дверь камеры предварительного заключения
#спасатели
Липецких спасателей попросили вскрыть дверь камеры предварительного заключения

сегодня, 10:11

Происшествия
За полгода в Липецкой области обнаружили 140 фальшивых купюр
#фальшивомонетчики
За полгода в Липецкой области обнаружили 140 фальшивых купюр

сегодня, 09:40

Происшествия
Липчанка выпила у «Пятёрочки» и разлюбила Сокол
#хулиганство
54
Липчанка выпила у «Пятёрочки» и разлюбила Сокол

сегодня, 08:46

Происшествия
Полиция расследует драку в липецком баре
#драка #избиение
22
Полиция расследует драку в липецком баре

сегодня, 08:30

Происшествия
Женщина получила перелом носа во время аварии на кольце улицы Катукова
#ДТП
15
Женщина получила перелом носа во время аварии на кольце улицы Катукова

вчера, 21:53

Происшествия