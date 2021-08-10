Под Липецком в перевернувшемся автомобиле погиб 44-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, трое - пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 августа в Липецком районе на полевой дороге у села Грязное съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Лада Приора». От полученных травм 44-летний водитель автомобиля скончался на месте ДТП.В Задонском районе на трассе «Дон» врезался в забор автомобиль «Фольксваген». 41-летнему водителю оказали медицинскую помощь в ГУЗ «Задонская ЦРБ».

В Липецке на улице Стаханова 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Сандеро», наехала наезд на стоящий автомобиль «Хонда». В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка «Рено».

В Чаплыгине на улице Энгельса 55-летний водитель автомобиля «Джели» нарушил правила обгона, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель «Джели» получил травмы, его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

9 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3332 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2968 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.