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Под Липецком в перевернувшемся автомобиле погиб 44-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, трое - пострадали.
В Задонском районе на трассе «Дон» врезался в забор автомобиль «Фольксваген». 41-летнему водителю оказали медицинскую помощь в ГУЗ «Задонская ЦРБ».
В Липецке на улице Стаханова 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Сандеро», наехала наезд на стоящий автомобиль «Хонда». В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка «Рено».
В Чаплыгине на улице Энгельса 55-летний водитель автомобиля «Джели» нарушил правила обгона, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель «Джели» получил травмы, его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.
9 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3332 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2968 случаев превышения скорости.
Также зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.