Происшествия

18 минут назад

За полгода в Липецкой области обнаружили 140 фальшивых купюр

98
#фальшивомонетчики
За полгода в Липецкой области обнаружили 140 фальшивых купюр

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, за январь-июнь в банках Липецкой области выявили 140 поддельных банкнот Банка России, в том числе 110 купюр номиналом 5000 рублей.

Выявлено 19 тысячерублевых подделок и 8 двухтысячных. Также обнаружили всего две фальшивки номиналом 100 рублей и одну двухсотрублевую. Подделок номиналом 50 и 500 рублей не выявлено. Кроме того, выведено из обращения две фальшивые 50-долларовые купюры и одна банкнота номиналом 100 долларов США.
98
#фальшивомонетчики

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