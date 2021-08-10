За полгода в Липецкой области обнаружили 140 фальшивых купюр

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей.



Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, за январь-июнь в банках Липецкой области выявили 140 поддельных банкнот Банка России, в том числе 110 купюр номиналом 5000 рублей.



Выявлено 19 тысячерублевых подделок и 8 двухтысячных. Также обнаружили всего две фальшивки номиналом 100 рублей и одну двухсотрублевую. Подделок номиналом 50 и 500 рублей не выявлено. Кроме того, выведено из обращения две фальшивые 50-долларовые купюры и одна банкнота номиналом 100 долларов США.