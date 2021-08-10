Участок улицы Коммунаров в Ельце закрыт на ремонт

По мере выполнения работ участок перекрытия будет смещаться.

На участке улицы Коммунаров между улицами Комсомольской и Пирогова в Ельце до 30 сентября перекрыто движение транспорта. Создана схема объезда участка. Как сообщили в городской администрации, здесь делают капитальный ремонт дороги.



- На этом участке планируется выполнить работы по прокладке ливневой канализации, устройству основания дороги из песка и щебня, установке бордюров, устройству оснований под тротуары и велодорожку, устройству покрытия велодорожки из асфальтобетонной смеси, устройству плиточного покрытия тротуаров, выполнить защиту сетей связи, устройство нижнего слоя из асфальтобетонного покрытия, обновить уличное освещение, - сообщили в пресс-службе администрации Ельца. - Планируется, что ремонт участка будет закончен к 30 сентября. Далее будет продление сроков и участка дороги.



Ориентировочная стоимость ремонта — 64,5 млн рублей. Это средства из городского, областного и федерального бюджетов.