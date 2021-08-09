Происшествия
9 минут назад
Лихача на «КамАЗе» нашли и оштрафовали
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Водителя привлекли к административной ответственности за два нарушения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району изучили ходившее по соцсетям видео. Напомним, в субботу пользователи липецкого сегмента соцсетей предупреждали друг друга об опасном попутчике в направлении на Долгоруково. Водителя липчане «поймали» сразу на нескольких нарушениях: летящий из кузова щебень, превышение скорости, выезд на встречку и опасные манёвры в населенном пункте.
- Уже установлена личность водителя. Им оказался ельчанин 1969 года рождения. Сотрудниками полиции он привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 за выезд на встречную полосу и по ч. 1 ст. 12.21 КоАП за перевоз груза без разрешения. Общая сумма штрафов составила 5 500 рублей, - рассказали в полиции.
- Уже установлена личность водителя. Им оказался ельчанин 1969 года рождения. Сотрудниками полиции он привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 за выезд на встречную полосу и по ч. 1 ст. 12.21 КоАП за перевоз груза без разрешения. Общая сумма штрафов составила 5 500 рублей, - рассказали в полиции.
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товарищ Поддорожный