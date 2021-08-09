Липецкая вечЁрка: ЧП на НЛМК, расселение аварийного дома и блондинка, которая не любит Сокол

Сегодня, 9 августа, на НЛМК произошли два пожара, из дома № 2 по Осеннему проезду вывезли вещи жильцов, и на видео попала агрессивная блондинка, которая зачем-то разломала знак «Я люблю Сокол».





Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру.



— Из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления и производство нет, — снова сообщили в пресс-службе НЛМК.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



Следственный комитет



А из дома № 2 по Осеннем проезду сегодня



Выселили практически всех, не найден собственник только одной квартиры. Многие жильцы оставили в квартирах мебель, так как пока переехали или в маневренный фонд, или на съемные квартиры, или к родственникам. Мэрия собирается купить жилье для всех собственников на вторичном или первичном рынках. На эти цели выделено 217 миллионов рублей. После того, как все получат квартиры, проблемный дом снесут.



Блондинка сегодня ночью



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



Собственники автосервиса установили знак полгода назад за 15 000 рублей в честь сдачи дороги на улице Баумана (местные жители с нетерпением ждали завершения ремонта).

Девушку уже опознали. Владельцы автосервиса пообещали не обращаться в полицию, если им удастся договориться с ней о возмещении ущерба.



— Вот на Олимпиаду в Токио по тхэквондо попала бы, всех… — размечтался комментатор.



— Видно, что не любит Сокол! — решил Артем.



— Просто она с Тракторного, — предположил Народный обозреватель.



— Молодец! Девка активная, побольше бы таких! Город бы стал чище от мусора, которым его пытаются украсить, — высказался Вова. Утром на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок . Пресс-служба предприятия сообщила, что повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Менее чем через час пожар был локализован.Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начались восстановительные работы вспомогательного оборудования. Однако в 14.58 спасатели получили еще одно сообщение о пожаре на НЛМК — Из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления и производство нет, — снова сообщили в пресс-службе НЛМК.Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств возгорания на территории предприятия.А из дома № 2 по Осеннем проезду сегодня закончили вывозить в ещи жильцов . Дом принудительно расселяют, так как после проведения многочисленных экспертиз, специалисты признали, что жить в нем опасно.Выселили практически всех, не найден собственник только одной квартиры. Многие жильцы оставили в квартирах мебель, так как пока переехали или в маневренный фонд, или на съемные квартиры, или к родственникам. Мэрия собирается купить жилье для всех собственников на вторичном или первичном рынках. На эти цели выделено 217 миллионов рублей. После того, как все получат квартиры, проблемный дом снесут.Блондинка сегодня ночью разгромила знак «Я люблю Сокол» . Точным ударом ноги она попала прямо в сердце Сокола. Зачем дама это сделала, пока не очень понятно.Собственники автосервиса установили знак полгода назад за 15 000 рублей в честь сдачи дороги на улице Баумана (местные жители с нетерпением ждали завершения ремонта).Девушку уже опознали. Владельцы автосервиса пообещали не обращаться в полицию, если им удастся договориться с ней о возмещении ущерба.— Вот на Олимпиаду в Токио по тхэквондо попала бы, всех… — размечтался комментатор.— Видно, что не любит Сокол! — решил Артем.— Просто она с Тракторного, — предположил Народный обозреватель.— Молодец! Девка активная, побольше бы таких! Город бы стал чище от мусора, которым его пытаются украсить, — высказался Вова.