Доброе утро, Липецк!

Сегодня вторник, 10 августа. Музыкальная школа сегодня начинает прием заявлений на зачисление детей. В Липецке во вторник должны подвести итоги общественных обсуждений проекта застройки микрорайона «Университетский». Сегодня прививку от COVID-19 можно сделать в пяти пунктах.

Погода



В Липецке во вторник ожидается переменная облачность. Днем небольшой кратковременный дождь при температуре от +31 до +33 градусов и восточном ветре скоростью 8-13 м/с.



День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.



Дороги



До конца сезона в Липецке планируют отремонтировать еще три дороги: заменят асфальтовое покрытие на улицах Матросова и Панфилова, а также в переулке Теплом.



ЛипецкТёплый переулок — Яндекс.Карт



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Удачный момент



Красивое фото от липчанки Дарьи.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Махненко (@dasulik21)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка в магазине



Во вторник мобильные пункты вакцинации работают в торговых центрах «Малибу», «Октябрьский», «Москва», «Радуга» и в офисе врача общей практики на улице Московской.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Администрация Липецкой области (@lipetsk_region)



Застройка «Университетского»



Департамент градостроительства и архитектуры сегодня должен подвести итоги общественных обсуждений проекта застройки микрорайона «Университетский». Там хотят построить пять высоток и стадион, детсад и школу, паркинг и поликлинику. Застройку планируют выполнить в две очереди.



Раскрыть талант ребенка



10 августа в детской музыкальной школе №8 начинают принимать заявления от родителей детей, которые хотят играть на фортепиано, струнных и духовых инструментах. Кроме того, существуют отделения «Хоровое пение» и «Живопись». Дополнительную информацию можно получить по телефонам 41-56-25, 41-56-16, 41-78-42.



Громкое дело



Сегодня в Липецком областном суде планируют приступить к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор бывшему начальнику УФСИН по Липецкой области Геннадию Чейкину. Ранее он был оправдан по трём обвинениям из четырёх и признан виновным в покушении на мошенничество. Прокуратура с таким вердиктом не согласна.



Книжный чемпионат



В Липецке продолжается чемпионат среди детей «Лидер чтения». Принять участие в соревновании могут дети двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет. Важное условие участия в чемпионате – ведение читательского дневника. Чтобы подтвердить то, что ребёнок, действительно прочитал книгу, он должен записать её название, имя автора, краткое содержание и поделиться впечатлениями от произведения. Состязание завершится 31 августа.



Сокровищница искусства



В этот день 228 лет назад Лувр впервые открылся для публики как национальный художественный музей. Сегодня для знакомства с его сокровищами даже не нужно лететь в Париж: на сайте Лувра есть емкие



«Белфегор — призрак Лувра» (2001, 12+). На заре нового тысячелетия мумия, обладающая злыми силами, порождает демона по имени Белфегор, который разгуливает по Лувру по ночам. Мониторы взрываются, камеры видеонаблюдения сходят с ума, сигнализации не срабатывают, а египетские древности исчезают одна за другой. Иногда он внушает ужас, иногда он кажется почти человеком, но в итоге демон оказывается бесстрашным и непобедимым.





«Код Да Винчи» (2006, 12+). Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подозревают в чудовищном преступлении, которого он не совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции Софи Невё и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая может подорвать могущество католической церкви.





«Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (2020, 12+). Ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи», которая была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра, дает возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера. Ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника. Он ценил живопись больше других искусств, а с помощью исследования окружающего мира — «науки живописи», как Леонардо называл свой метод, — художник ставил амбициозную цель передать в искусстве саму жизнь.



В Липецке во вторник ожидается переменная облачность. Днем небольшой кратковременный дождь при температуре от +31 до +33 градусов и восточном ветре скоростью 8-13 м/с.День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.До конца сезона в Липецке планируют отремонтировать еще три дороги: заменят асфальтовое покрытие на улицах Матросова и Панфилова, а также в переулке Теплом.Красивое фото от липчанки Дарьи.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Во вторник мобильные пункты вакцинации работают в торговых центрах «Малибу», «Октябрьский», «Москва», «Радуга» и в офисе врача общей практики на улице Московской.Департамент градостроительства и архитектуры сегодня должен подвести итоги общественных обсуждений проекта застройки микрорайона «Университетский». Там хотят построить пять высоток и стадион, детсад и школу, паркинг и поликлинику. Застройку планируют выполнить в две очереди.10 августа в детской музыкальной школе №8 начинают принимать заявления от родителей детей, которые хотят играть на фортепиано, струнных и духовых инструментах. Кроме того, существуют отделения «Хоровое пение» и «Живопись». Дополнительную информацию можно получить по телефонам 41-56-25, 41-56-16, 41-78-42.Сегодня в Липецком областном суде планируют приступить к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор бывшему начальнику УФСИН по Липецкой области Геннадию Чейкину. Ранее он был оправдан по трём обвинениям из четырёх и признан виновным в покушении на мошенничество. Прокуратура с таким вердиктом не согласна.В Липецке продолжается чемпионат среди детей «Лидер чтения». Принять участие в соревновании могут дети двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет. Важное условие участия в чемпионате – ведение читательского дневника. Чтобы подтвердить то, что ребёнок, действительно прочитал книгу, он должен записать её название, имя автора, краткое содержание и поделиться впечатлениями от произведения. Состязание завершится 31 августа.В этот день 228 лет назад Лувр впервые открылся для публики как национальный художественный музей. Сегодня для знакомства с его сокровищами даже не нужно лететь в Париж: на сайте Лувра есть емкие онлайн-экскурсии . С появлением кинематографа самый знаменитый музей Франции стал частым героем лент. Вспомним три фильма, декорациями которым послужили работы великих художников и скульпторов.«Белфегор — призрак Лувра» (2001, 12+). На заре нового тысячелетия мумия, обладающая злыми силами, порождает демона по имени Белфегор, который разгуливает по Лувру по ночам. Мониторы взрываются, камеры видеонаблюдения сходят с ума, сигнализации не срабатывают, а египетские древности исчезают одна за другой. Иногда он внушает ужас, иногда он кажется почти человеком, но в итоге демон оказывается бесстрашным и непобедимым.«Код Да Винчи» (2006, 12+). Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подозревают в чудовищном преступлении, которого он не совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции Софи Невё и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая может подорвать могущество католической церкви.«Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (2020, 12+). Ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи», которая была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра, дает возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера. Ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника. Он ценил живопись больше других искусств, а с помощью исследования окружающего мира — «науки живописи», как Леонардо называл свой метод, — художник ставил амбициозную цель передать в искусстве саму жизнь.