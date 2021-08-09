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Число госпитализированных детей с поезда на Кубани выросло до 91
Количество детей, которые были госпитализированы с поезда Мурманск - Адлер в больницы Краснодарского края, выросло до 91.
Количество детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск — Адлер, выросло до 91, - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального оперативного штаба.
91 ребенок, следовавший в поезде сообщением Мурманск-Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализирован в краевые больницы. Состояние детей удовлетворительное и стабильное. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи детям, госпитализированным с признаками отравления с поезда сообщением Мурманск-Адлер, - сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Их отвезли в инфекционные отделения краснодарских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа.
"Еще четырех госпитализировали в Туапсе. Сегодня-завтра начнут выписку детей, которые первыми попали в больницу", — сообщили в пресс-службе оперштаба.
Ранее, 7 августа, с поезда, следовавшего из Карелии, с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих. 8 августа число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 87 человек. Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих.
Как заявил заместитель губернатора Юрий Фомин, следственные органы выясняют, как было организовано питание в дороге.
Поезд №226 прибыл в Туапсе 7 августа, на нём находились 107 детей из Мурманской области и 11 сопровождающих, - говорится на сайте Правительства Мурманской области.
"На перроне был произведён первичный осмотр, и было принято решение, что 16 детей необходимо направить в инфекционное отделение Туапсинской больницы, остальные дети отправились в детский оздоровительный лагерь, – рассказал Юрий Фомин. – Также медосмотр был произведён по прибытии, и принято решение, что ещё 28 детей необходимо направить в инфекционное отделение. Итого с 7 августа в Туапсинской больнице находятся 44 ребёнка из Мурманской области". Вице-губернатор также добавил, что, по информации главного врача медицинского учреждения, тяжёлые случаи отравления отсутствуют, ситуация находится под контролем медицинских работников.
Телефон "горячей линии" +7 (921) 162-77-96 с 9 августа работает круглосуточно. Специалисты ответят на любые вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи детям, следовавшим поездом Мурманск – Адлер.
Ранее СК РФ возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Прокуратура проводит проверку.
91 ребенок, следовавший в поезде сообщением Мурманск-Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализирован в краевые больницы. Состояние детей удовлетворительное и стабильное. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи детям, госпитализированным с признаками отравления с поезда сообщением Мурманск-Адлер, - сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Их отвезли в инфекционные отделения краснодарских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа.
"Еще четырех госпитализировали в Туапсе. Сегодня-завтра начнут выписку детей, которые первыми попали в больницу", — сообщили в пресс-службе оперштаба.
Ранее, 7 августа, с поезда, следовавшего из Карелии, с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих. 8 августа число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 87 человек. Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих.
Как заявил заместитель губернатора Юрий Фомин, следственные органы выясняют, как было организовано питание в дороге.
Поезд №226 прибыл в Туапсе 7 августа, на нём находились 107 детей из Мурманской области и 11 сопровождающих, - говорится на сайте Правительства Мурманской области.
"На перроне был произведён первичный осмотр, и было принято решение, что 16 детей необходимо направить в инфекционное отделение Туапсинской больницы, остальные дети отправились в детский оздоровительный лагерь, – рассказал Юрий Фомин. – Также медосмотр был произведён по прибытии, и принято решение, что ещё 28 детей необходимо направить в инфекционное отделение. Итого с 7 августа в Туапсинской больнице находятся 44 ребёнка из Мурманской области". Вице-губернатор также добавил, что, по информации главного врача медицинского учреждения, тяжёлые случаи отравления отсутствуют, ситуация находится под контролем медицинских работников.
Телефон "горячей линии" +7 (921) 162-77-96 с 9 августа работает круглосуточно. Специалисты ответят на любые вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи детям, следовавшим поездом Мурманск – Адлер.
Ранее СК РФ возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Прокуратура проводит проверку.