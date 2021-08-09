Коронавирус

сегодня, 15:42

За сутки в Липецке 122 человека заболели COVID-19

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#коронавирус
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За сутки в Липецке 122 человека заболели COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 41 887 случаев новой коронавирусной инфекции, 35 670 человек выздоровели, в том числе 59 за последние сутки, 4989 — лечатся, 1 228 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умер 1 221 человек.

В больницах сегодня находятся 835 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 154 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 238 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения: 9 августа 2020 года выявили 15 случаев COVID-19.

Сегодня больше всего новых заболевших выявлено в Липецке — 122, на втором месте Елец — 42, на третьем Грязинский район — 30. В Добринском районе — 16, в Липецком районе — 11, в Усманском районе — 9, в Чаплыгинском районе — 5, в Добровском районе — 3 заболевших.
742
#коронавирус
1

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