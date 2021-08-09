В Быструю Сосну выпустили молодь стерляди

Городским властям не удалось найти исполнителя работ через госзакупки, но реабилитация главной реки Ельца все же выполнена.

Ранее GOROD48 сообщал о том, что на электронный аукцион по выполнению экологической реабилитации реки Быстрая Сосна не поступило заявок от подрядчиков. Эти работы – необходимое компенсационное мероприятие при реконструкции моста через реку. Как сообщили в администрации Ельца, задачу все же удалось выполнить: 5 августа в реку выпустили молодь стерляди.

«16 июля управление капитального строительства Ельца объявило электронный аукцион на оказание услуг по возмещению ущерба рыбному хозяйству. По окончанию срока подачи заявок не было подано ни одного предложения. Вместе с этим получены письма от рыбоводных предприятий о невозможности в срок позднее середины августа произвести выпуск 95 683 штук стерляди из-за биологической особенности этой особи. Но управление капитального строительства было обязано осуществить выпуск молоди стерляди в 2021 году. Тогда было принято решение в срочном порядке заключить договоры с Азово-Черноморским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» о выпуске биологических ресурсов: только этот исполнитель имеет возможность осуществить выпуск молоди стерляди азовской популяции в запрашиваемом количестве - 95 683 штук», сообщили в елецкой администрации.5 августа молодь стерляди азовской популяции выпустили в Быструю Сосну, это было подтверждено комиссией Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.Реконструкция автомобильного моста через реку Быстрая Сосна в Ельце началась в январе 2020 года. Первоначально на реконсрукцию отводились 25 месяцев. Подрядчик должен завершить работу к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года. Частично движение по мосту уже открыто.