Общество

сегодня, 15:32

В Быструю Сосну выпустили молодь стерляди

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#экология #реабилитация #строительство #тендер
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В Быструю Сосну выпустили молодь стерляди

Городским властям не удалось найти исполнителя работ через госзакупки, но реабилитация главной реки Ельца все же выполнена.

Ранее GOROD48 сообщал о том, что на электронный аукцион по выполнению экологической реабилитации реки Быстрая Сосна не поступило заявок от подрядчиков. Эти работы – необходимое компенсационное мероприятие при реконструкции моста через реку. Как сообщили в администрации Ельца, задачу все же удалось выполнить: 5 августа в реку выпустили молодь стерляди.

«16 июля управление капитального строительства Ельца объявило электронный аукцион на оказание услуг по возмещению ущерба рыбному хозяйству. По окончанию срока подачи заявок не было подано ни одного предложения. Вместе с этим получены письма от рыбоводных предприятий о невозможности в срок позднее середины августа произвести выпуск 95 683 штук стерляди из-за биологической особенности этой особи. Но управление капитального строительства было обязано осуществить выпуск молоди стерляди в 2021 году. Тогда было принято решение в срочном порядке заключить договоры с Азово-Черноморским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» о выпуске биологических ресурсов: только этот исполнитель имеет возможность осуществить выпуск молоди стерляди азовской популяции в запрашиваемом количестве - 95 683 штук»,  сообщили в елецкой администрации.

5 августа молодь стерляди азовской популяции выпустили в Быструю Сосну, это было подтверждено комиссией Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Реконструкция автомобильного моста через реку Быстрая Сосна в Ельце началась в январе 2020 года. Первоначально на реконсрукцию отводились 25 месяцев. Подрядчик должен завершить работу к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года. Частично движение по мосту уже открыто.

12 1309
#экология #реабилитация #строительство #тендер
4

Комментарии (12)

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Ильич

15 минут назад
"Мост через реку"Быстрая Сосна" должен быть сделан к сентябрю 21года."Вот как-то так...
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(((((((((

17 минут назад
А потом эту рыбку из заражённой речки да на стол липчанам!
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Olga

20 минут назад
Дебилизм считали по одной штуки
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Лука Недрищев

20 минут назад
И никогда раньше на молодь уклейки не смотрели с таким уважением...
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Алекс

21 минуту назад
Зачем нужно было так заморачиваться - аукцион, подрядчик, договор, подтверждение комиссией. Сразу переводите деньги в аффшоры, не стесняйтесь. Бояться некого, прокуратуре и другим правоохранительным органам до одного места.
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YES

23 минуты назад
Везде один цирк... (
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Вася

36 минут назад
На эту сумму закуплена стерлядь, которая будет стоять на столах , буржуев. Интересно сколько с этого контракта и кто поимел бабла.
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Петр

48 минут назад
В количестве 95 683 штук... Как же они их считали-то? Реально дичь.
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Какая-то ересь

48 минут назад
Аукцион на то, что может выполнить только одна организация, только аукцион не состоялся, тут же договор заключили, через час завезли, и уже выпустили, комиссия подтведила. А на предоставленном фото Матырское водохранилище. Мероприятие выполнено, стерлядь ни кто не видел
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

51 минуту назад
95 683 штук... Как это проверить? Ни одной рыбки не пропало?
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