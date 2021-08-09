Происшествия

28 минут назад

В Ельце «Фольксваген» «нашампурился» на ограждение

2 526
#ДТП

Водитель иномарки в больнице

Как сообщается в паблике администрации Ельца, вчера днем в Ельце, на на ул. Ломоносова в районе д. 30 по предварительным данным 61-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение барьерного типа. 

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в больницу. Окончательные причины и условия совершения ДТП будут установлены в ходе расследования.


2 526
#ДТП

Комментарии (2)

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Житель

10 минут назад
Как это "нашампурился"? Это на языке племени мумба юмба.?
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555

18 минут назад
Что , отличники, думаете так лучше?
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