Происшествия
28 минут назад
В Ельце «Фольксваген» «нашампурился» на ограждение
Водитель иномарки в больнице
Как сообщается в паблике администрации Ельца, вчера днем в Ельце, на на ул. Ломоносова в районе д. 30 по предварительным данным 61-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение барьерного типа.
В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в больницу. Окончательные причины и условия совершения ДТП будут установлены в ходе расследования.
В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в больницу. Окончательные причины и условия совершения ДТП будут установлены в ходе расследования.
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