Общество
34 минуты назад
В Липецк сегодня прибудет автопробег «Дороги славы – наша история»
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Участники автопробега встретятся с липецкой молодежью и проведут концерт
Сегодня вечером в Липецк прибывает автопробег ростовского патриотического общественного движения «Дороги Славы - наша история». Автопробег проходит по маршруту: Липецк –Тула – Орёл – Курск – Брянск – Гомель – Брест - Минск – Могилёв – Витебск – Смоленск - Ржев. Финиширует пробега в Москве.
Липецк стал первой «точкой» автопробега. Как сообщила GORD48 координатор проекта Дарья Горбунова, автопробег прибудет сегодня в Липецк, а завтра утром, в 10.00 на площади Героев пройдет возложение цветов к вечному огню, затем участники автопробега встретятся с липецкой молодежью в ГДМ «Октябрь» и там же перед липчанами выступит ВИА «Успех» которых также участвует в автопробеге.
После официальных мероприятий участники автопробега посетят музеи Липецка, посмотрят наш город, а послезавтра отправятся в Тулу.
Фото: vk.com/dorogi_slavy
Липецк стал первой «точкой» автопробега. Как сообщила GORD48 координатор проекта Дарья Горбунова, автопробег прибудет сегодня в Липецк, а завтра утром, в 10.00 на площади Героев пройдет возложение цветов к вечному огню, затем участники автопробега встретятся с липецкой молодежью в ГДМ «Октябрь» и там же перед липчанами выступит ВИА «Успех» которых также участвует в автопробеге.
После официальных мероприятий участники автопробега посетят музеи Липецка, посмотрят наш город, а послезавтра отправятся в Тулу.
Фото: vk.com/dorogi_slavy
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Слава СССР !