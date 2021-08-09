Общество

34 минуты назад

В Липецк сегодня прибудет автопробег «Дороги славы – наша история»

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#автопробег
В Липецк сегодня прибудет автопробег «Дороги славы – наша история»

Участники автопробега встретятся с липецкой молодежью и проведут концерт 

Сегодня вечером в Липецк прибывает автопробег ростовского патриотического общественного движения «Дороги Славы - наша история». Автопробег проходит по маршруту: Липецк –Тула – Орёл – Курск – Брянск – Гомель – Брест -  Минск – Могилёв – Витебск – Смоленск - Ржев. Финиширует пробега в Москве.

Липецк стал первой «точкой» автопробега. Как сообщила GORD48 координатор проекта Дарья Горбунова, автопробег прибудет сегодня в Липецк, а завтра утром, в 10.00 на площади Героев пройдет возложение цветов к вечному огню, затем участники автопробега встретятся с липецкой молодежью в ГДМ «Октябрь» и там же перед липчанами выступит ВИА «Успех» которых также участвует в автопробеге. 

После официальных мероприятий участники автопробега посетят музеи Липецка, посмотрят наш город, а послезавтра отправятся  в Тулу.

Фото: vk.com/dorogi_slavy

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#автопробег

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