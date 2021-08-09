В Липецк сегодня прибудет автопробег «Дороги славы – наша история»

Участники автопробега встретятся с липецкой молодежью и проведут концерт

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Сегодня вечером в Липецк прибывает автопробег ростовского патриотического общественного движения «Дороги Славы - наша история». Автопробег проходит по маршруту: Липецк –Тула – Орёл – Курск – Брянск – Гомель – Брест - Минск – Могилёв – Витебск – Смоленск - Ржев. Финиширует пробега в Москве.Липецк стал первой «точкой» автопробега. Как сообщила GORD48 координатор проекта Дарья Горбунова, автопробег прибудет сегодня в Липецк, а завтра утром, в 10.00 на площади Героев пройдет возложение цветов к вечному огню, затем участники автопробега встретятся с липецкой молодежью в ГДМ «Октябрь» и там же перед липчанами выступит ВИА «Успех» которых также участвует в автопробеге.После официальных мероприятий участники автопробега посетят музеи Липецка, посмотрят наш город, а послезавтра отправятся в Тулу.