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Лидерами по неравенству зарплат в России названы Москва и Петербург

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#зарплата #неравенство

Самое большое в России зарплатное неравенство зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Тюменской области.

В Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Тюменской области зафиксировано максимальное неравенство зарплат в России. Наименьшая разница в зарплатах отмечена в Тыве и Алтайском крае, - передает ТАСС со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают "на руки" около 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тысяч рублей (при этом средняя зарплата на крупных и средних московских предприятиях составила 98,2 тыс. рублей после вычета подоходного налога), то есть в 17,9 раза больше. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где зарплаты самых низко- (16,6 тысяч рублей) и высокооплачиваемых (211,5 тысяч рублей) отличаются в 12,7 раза, третье место за Подмосковьем (разница в 12 раз - 14,4 тысяч рублей против 173,1 тысяч рублей)", - отмечается в результатах исследования.

Затем следуют Тюменская область (разница в 10,4 раза - 14,1 тыс. рублей против 146,6 тыс. рублей), Сахалинская область (10,4 раза - 25,5 тыс. рублей против 266,2 тыс. рублей), Нижегородская область (разница в 9,9 раза - 11,5 тыс. рублей против 113,4 тыс. рублей), Астраханская область (разница в 9,9 раза - 10,4 тыс. рублей против 102,6 тыс. рублей), Амурская область (разница в 9,7 раза - 15,6 тыс. рублей против 151,1 тыс. рублей), Калужская область (разница в 9,6 раза - 12,3 тыс. рублей против 118,1 тыс. рублей).

Наименьшая разница в зарплатах фиксируется в Тыве (в 5,9 раза - 16,3 тыс. рублей у наименее оплачиваемых 10% против 95,6 тыс. рублей у наиболее высокооплачиваемых работников), Алтайском крае (6,6 раза - 11,7 тыс. рублей против 76,8 тыс. рублей), Карелии (6,6 раза - 17,1 тыс. рублей против 112,4 тыс. рублей), Мордовии (6,7 раза - 10,6 тыс. рублей против 70,6 тыс. рублей), Чечне (6,9 раза - 10,4 тыс. рублей против 71,7 тыс. рублей), в Камчатском крае (6,9 раза - 29,4 тыс. рублей против 203,3 тыс. рублей), Калмыкии (6,9 раза - 9,6 тыс. рублей против 66,8 тыс. руб.), - говорится в тексте исследования. За исключением Камчатки, все перечисленные регионы характеризуются низким уровнем средних зарплат.

В России этой весной зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников составляли 164,7 тыс. руб., что в 13,5 раза превышает заработки 10% наиболее низкооплачиваемых специалистов (12,2 тыс. рублей).

Меры по поддержке занятых и безработных, введенные правительством в прошлом году, в целом оказались достаточно эффективными, выяснили ранее в Высшей школе экономики. Однако часть механизмов поддержки действовала только для ограниченного числа предприятий или разворачивалась ненадолго, - пишет "Ъ".

"Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. <…> Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками", - заявила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
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#зарплата #неравенство

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