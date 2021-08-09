В Липецкой области небольшие дожди с грозой и до +34

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 августа - 24-26 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, 11 и 12 августа – 22-24 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

С 7 по 11 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 25-28 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.



День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.

