Погода в Липецке

6 минут назад

В Липецкой области небольшие дожди с грозой и до +34

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#гроза
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В Липецкой области небольшие дожди с грозой и до +34

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 августа - 24-26 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, 11 и 12 августа – 22-24 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.  

С 7 по 11 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 25-28 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов. 

День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.  
62
#гроза
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