Липецкая область оказалась в середине рейтинга по доступности бензина

В Липецкой области на «чистую» среднюю месячную зарплату можно купить 730 литров бензина. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, которые составили рейтинг регионов России по доступности топлива для населения.

Среди 85 регионов Липецкая область занимает 47-е место. Средняя цена за литр бензина АИ-92 на середину июля составляла 45,32 рубля. С начала 2021 года он подорожал на 3,7%. Среди регионов Центрального Черноземья чуть выше оказалась только Белгородская область (46 место, 730 литров бензина). Наш сосед Воронежская область стала 49-й с возможностью купить 717 литров бензина, на 50-ю строчку рейтинга попала Курская область (713 литров), меньше всего бензина оказалось доступно в Тамбовской области, которая заняла 78 место (598 литров).



Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Место определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года. В среднем по России цена бензина этой марки составила 45,46 рубля за литр, с начала года он подорожал на 5%. При этом в российских регионах цены на топливо колеблются в диапазоне от 42,74 до 60 рублей за литр. Самая низкая стоимость бензина зафиксирована в Челябинской области, а самая высокая - на Чукотке.



Самый доступный бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Там средней зарплаты хватит, чтобы купить 2 053 литра топлива в месяц. Также субъектами с доступным бензином названы Москва, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область. Меньше всего АИ-92 на среднемесячные зарплаты могут приобрести россияне из Ивановской области (562 литра) и Республики Дагестан (563 литра). Эксперты объясняют это не столько ценами на бензин, сколько невысокими зарплатами. В среднем по стране на зарплату можно приобрести 1014 литров бензина.

