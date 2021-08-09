Общество
35 минут назад
Липецкая область заняла 47-е место в рейтинге по доступности бензина для населения
Обнародован рейтинг регионов по доступности бензина для населения.
РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доступности бензина для населения. Липецкая область заняла в рейтинге по доступности бензина для населения 47-е место со следующими показателями: объем бензина марки АИ-2, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц составил 730 литров, цена бензина марки АИ-92 на середину июля 2021 года составила 45 рублей 37 копеек за литр, изменение цены бензина марки АИ-92 с начала 2021 года составило 3,7%
По данным РИА Новости, больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2021 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа и Ивановской области. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 42,74 рубля.
По данным РИА Новости, больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2021 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа и Ивановской области. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 42,74 рубля.