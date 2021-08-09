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В Тульской области задержан застреливший 2-летнего ребенка и ранивший его мать мужчина

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#убийство #стрельба

В Тульской области пьяный мужчина застрелил 2-летнего ребенка и ранил его мать.

Накануне вечером в деревне Панарино Щекинского района Тульской области, пьяный 69-летний местный житель выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с 2-летней дочерью на руках.​ От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу, - сообщает СК РФ по региону.

В настоящее время злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в пресс-релизе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле у и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Тульской области Никиты Севостьянова, который незамедлительно выехал на место происшествия в составе следственно-оперативной группы.

Следователи и криминалисты СК РФ по региону проводят осмотр места происшествия, допрашивают подозреваемого и свидетелей, осуществляют комплекс иных следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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#убийство #стрельба

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