Липчанина высадили из поезда в Ростове за пьянку в вагоне

Вместе с ним из вагона в полицию препроводили собутыльника – жителя Воронежской области

В дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о том, что к пассажирскому поезду, следовавшему из Санкт-Петербурга в Адлер, требуется наряд полиции.



- Начальник поезда сообщил полицейским, что принял решение высадить из вагона двух пассажиров, которые распивали спиртные напитки, громко разговаривали и на замечания пассажиров не реагировали. Полицейские доставили 41-летнего и 35-летнего жителей Воронежской и Липецкой областей в дежурную часть линейного управления. В отношении граждан составлены административные протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, сообщили в Управлении на транспорте МВД России.



