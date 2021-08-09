Происшествия

16 минут назад

Липчанина высадили из поезда в Ростове за пьянку в вагоне

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#поезд #хулиганство
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Липчанина высадили из поезда в Ростове за пьянку в вагоне

Вместе с ним из вагона в полицию препроводили собутыльника – жителя Воронежской области

В дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о том, что к пассажирскому поезду, следовавшему из Санкт-Петербурга в Адлер, требуется наряд полиции.

- Начальник поезда сообщил полицейским, что принял решение высадить из вагона двух пассажиров, которые распивали спиртные напитки, громко разговаривали и на замечания пассажиров не реагировали. Полицейские доставили 41-летнего и 35-летнего жителей Воронежской и Липецкой областей в дежурную часть линейного управления. В отношении граждан составлены административные протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, сообщили в Управлении на транспорте МВД России.

1 500
#поезд #хулиганство
1

Комментарии (1)

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Липчанин

7 минут назад
Вот что бывает если не купить водку у проводника....
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