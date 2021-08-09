Суточная статистика эпидемии: 238 новых случав, девять умерших

За минувшие сутки в Липецкой области выявлено 238 случаев коронавирусной инфекции, 59 человек из ранее заболевших выздоровели, девять человек от COVID-19 скончались.

С начала эпидемии в регионе выявлено 41 887 случаев COVID-19, 35 670 человек выздоровели, 1 221 человек от COVID-19 умер. такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.



В России за сутки выявлены 22 160 случаев коронависрной инфекции, 14 474 из ранее заболевших выздоровели, 769 – умерли.



К 9 августа в Российской Федерации насчитывается 6 469 910 случаев COVID19, 5 769 981 из заболевших выздоровели, 165 650 – умерли.



