58 минут назад
Суточная статистика эпидемии: 238 новых случав, девять умерших
За минувшие сутки в Липецкой области выявлено 238 случаев коронавирусной инфекции, 59 человек из ранее заболевших выздоровели, девять человек от COVID-19 скончались.
В России за сутки выявлены 22 160 случаев коронависрной инфекции, 14 474 из ранее заболевших выздоровели, 769 – умерли.
К 9 августа в Российской Федерации насчитывается 6 469 910 случаев COVID19, 5 769 981 из заболевших выздоровели, 165 650 – умерли.
Еще в рубрике
07.08.2021 13:26Коронавирус
Вася