Коронавирус

58 минут назад

Суточная статистика эпидемии: 238 новых случав, девять умерших

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#коронавирус
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Суточная статистика эпидемии: 238 новых случав, девять умерших

За минувшие сутки в Липецкой области выявлено 238 случаев коронавирусной инфекции, 59 человек из ранее заболевших выздоровели, девять человек от COVID-19 скончались.

С начала эпидемии в регионе выявлено 41 887 случаев COVID-19, 35 670 человек выздоровели, 1 221 человек от COVID-19 умер. такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.

В России за сутки выявлены 22 160 случаев коронависрной инфекции,  14 474 из ранее заболевших выздоровели, 769 – умерли.

К 9 августа в Российской Федерации насчитывается 6 469 910 случаев COVID19,  5 769 981 из заболевших выздоровели,  165 650 – умерли.

1 612
#коронавирус
1

Комментарии (1)

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Вася

35 минут назад
Завтра будет 237. Динамика положительная.
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