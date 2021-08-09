Происшествия
сегодня, 11:12
НЛМК сообщил о повреждении здания кислородно-распределительного пункта в результате хлопка
Происшествие обошлось без пострадавших.
9 августа в 10.00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок. Как сообщает пресс-служба предприятия, в результате повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли.
- Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство, - рассказали в пресс-службе НЛМК.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожар локализован в 10:40. На месте возгорания работают девять пожарных отделений, служба пожаротушения и оперативная группа.
Фото пресс-службы НЛМК.
- Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство, - рассказали в пресс-службе НЛМК.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожар локализован в 10:40. На месте возгорания работают девять пожарных отделений, служба пожаротушения и оперативная группа.
Фото пресс-службы НЛМК.