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НЛМК сообщил о повреждении здания кислородно-распределительного пункта в результате хлопка

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#хлопок #взрыв #НЛМК
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НЛМК сообщил о повреждении здания кислородно-распределительного пункта в результате хлопка

Происшествие обошлось без пострадавших.

9 августа в 10.00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок. Как сообщает пресс-служба предприятия, в результате повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. 

- Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство, - рассказали в пресс-службе НЛМК.

По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожар  локализован в 10:40. На месте возгорания работают девять пожарных отделений, служба пожаротушения и оперативная группа.

Фото пресс-службы НЛМК.
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#хлопок #взрыв #НЛМК
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