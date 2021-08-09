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45 минут назад
Медики рассказали о сроках постковидного синдрома
Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы.
Заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы, - передает РИА Новости.
"По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели", - отметила эпидемиолог.
По ее словам, у заболевших, перенёсших COVID-19 бессимптомно, синдром может проявиться спустя месяц.
Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-кардиолог высшей категории, заместитель директора по медицинской части ФГБУ "Санатории "Загорские дали" управления делами президента России Юлия Лоцманова отметила, что определённые симптомы могут наблюдаться у пациента на протяжении трёх месяцев.
"Диагноз "постковидный синдром" появился в октябре 2020 года, причём было такое название "долгий ковид". Это название пришло к нам из соцсетей. Это как раз является диагностическим критерием. Те жалобы и симптомы, которые связаны непосредственно с коронавирусной инфекцией, длящиеся более 12 недель, как раз позволяют нам диагностировать "постковидный синдром". Мы знаем, какие анализы делают во время коронавирусной инфекции — это клинический анализ мочи и крови. Мы видим в крови определённые изменения — и СОЭ [скорость оседания эритроцитов] повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", - заявила врач.
"По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели", - отметила эпидемиолог.
По ее словам, у заболевших, перенёсших COVID-19 бессимптомно, синдром может проявиться спустя месяц.
Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-кардиолог высшей категории, заместитель директора по медицинской части ФГБУ "Санатории "Загорские дали" управления делами президента России Юлия Лоцманова отметила, что определённые симптомы могут наблюдаться у пациента на протяжении трёх месяцев.
"Диагноз "постковидный синдром" появился в октябре 2020 года, причём было такое название "долгий ковид". Это название пришло к нам из соцсетей. Это как раз является диагностическим критерием. Те жалобы и симптомы, которые связаны непосредственно с коронавирусной инфекцией, длящиеся более 12 недель, как раз позволяют нам диагностировать "постковидный синдром". Мы знаем, какие анализы делают во время коронавирусной инфекции — это клинический анализ мочи и крови. Мы видим в крови определённые изменения — и СОЭ [скорость оседания эритроцитов] повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", - заявила врач.