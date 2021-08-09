Полицейские задержали возможного поджигателя автомобиля

Накануне поджога задержанный поссорился с владельцем машины.

4 августа в полицию поступило заявление возгорании автомобиля «ВАЗ-2107» в поселке Лев Толстой. Огонь почти полностью уничтожил машину. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, что автомобиль подожгли.



- Сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что автомобиль поджег 39-летний местный житель. Установлено, что накануне 4 августа между ним и владельцем автомобиля произошёл конфликт. Мужчина ночью облил машину бензином и поджег, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.



Фото УМВД РФ по Липецкой области.

