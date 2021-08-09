Происшествия

49 минут назад

Полицейские задержали возможного поджигателя автомобиля

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#поджог
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Полицейские задержали возможного поджигателя автомобиля

Накануне поджога задержанный поссорился с владельцем машины.

4 августа в полицию поступило заявление возгорании автомобиля «ВАЗ-2107» в поселке Лев Толстой. Огонь почти полностью уничтожил машину. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, что автомобиль подожгли.

- Сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что автомобиль поджег 39-летний местный житель. Установлено, что накануне 4 августа между ним и владельцем автомобиля произошёл конфликт. Мужчина ночью облил машину бензином и поджег, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Фото УМВД РФ по Липецкой области.
1 804
#поджог
2

Комментарии (1)

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Билли Бонс

22 минуты назад
Отважный малый. Зачем открыто морду бить, если можно ночью исподтишка, чисто по русски машину спалить.
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