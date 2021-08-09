Только 4,7% липчан болели коронавирусом бессимптомно

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обнародовало данные анализа инфекционной заболеваемости в первом полугодии.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в январе-июне было зарегистрировано 19634 случая заболеваний, вызванных COVID-19, при этом доля случаев с клинической картиной пневмонии составила 32,7%, с клиникой ОРВИ - 62,6%, и только 4,7% заболеваний протекали бессимптомно.



95,7% заболевших составили взрослые, в том числе 29,3% случаев – в возрасте 30- 49 лет, 32,6% - 50-64 лет, 26,7% - 65 лет и старше. Заболеваемость лиц старше 50 лет превысила средний областной уровень в 1,5 раза.



- Пик заболеваемости был пройден в первой половине января, до конца мая регистрировался спад, после периода относительной стабилизации со второй декады июня регистрируется рост заболеваемости (третий подъем) с ежедневным приростом от 2% до 14%, что связано с заносом и распространением на территории области генетически измененных штаммов (Британского, Южно-Африканского, Индийского) и не соблюдением комплекса ограничительных мероприятий частью граждан и рядом организаций, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Преобладал бытовой путь распространения инфекции, в семейных очагах заразились 49,5% заболевших.



По состоянию на 2 августа первой вакцинацией против коронавируса было охвачено 35,3% взрослого населения региона (325 446 человек) – план выполнен на 59,4%, второй вакцинацией охвачено 248 433 человек.