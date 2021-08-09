Коронавирус

сегодня, 09:30

Только 4,7% липчан болели коронавирусом бессимптомно

9 581
#коронавирус
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Только 4,7% липчан болели коронавирусом бессимптомно

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обнародовало данные анализа инфекционной заболеваемости в первом полугодии.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в январе-июне было зарегистрировано 19634 случая заболеваний, вызванных COVID-19, при этом доля случаев с клинической картиной пневмонии составила 32,7%, с клиникой ОРВИ - 62,6%, и только 4,7% заболеваний протекали бессимптомно.

95,7% заболевших составили взрослые, в том числе 29,3% случаев – в возрасте 30- 49 лет, 32,6% - 50-64 лет, 26,7% - 65 лет и старше. Заболеваемость лиц старше 50 лет превысила средний областной уровень в 1,5 раза.

- Пик заболеваемости был пройден в первой половине января, до конца мая регистрировался спад, после периода относительной стабилизации со второй декады июня регистрируется рост заболеваемости (третий подъем) с ежедневным приростом от 2% до 14%, что связано с заносом и распространением на территории области генетически измененных штаммов (Британского, Южно-Африканского, Индийского) и не соблюдением комплекса ограничительных мероприятий частью граждан и рядом организаций, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Преобладал бытовой путь распространения инфекции, в семейных очагах заразились 49,5% заболевших.

По состоянию на 2 августа первой вакцинацией против коронавируса было охвачено 35,3% взрослого населения региона (325 446 человек) – план выполнен на 59,4%, второй вакцинацией охвачено 248 433 человек.
9 581
#коронавирус
1

Комментарии (9)

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Гостья

25 минут назад
"болели бессимптомно" - ну и фраза, за идиотов народ держат.
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Билли Бонс

31 минуту назад
Animal planet., нет. Естественный отбор никто не отменял и никогда не отменит.
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Билли Бонс

33 минуты назад
Напоминает сцену из "Утомлённые солнцем" Михалкова - "Вам раненые нужны?" - "Да, очень". - "Я раненый". - "Ложитесь скорей на носилки".
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

38 минут назад
"...план выполнен на 59,4%..." - при всём этом будем утверждать, что обязаловки никакой нет)))
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Туса

47 минут назад
Взгляд с потолка.
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Вася

51 минуту назад
Как узнали , если меня и тысячи других никто не проверял ? Как обычно все из пальца высосали .
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вася

54 минуты назад
По моим расчетам получилось 4.687%, что более точно отражает весь ужос проблемы.
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Animal planet.

сегодня, 09:47
А сколько бедных, бездомных животных погибло за это время от жажды и недоедания никого не беспокоит?
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Интересно?

сегодня, 09:44
а как это посчитали ? если нет симптомов то не идешь и к врачам или не так?
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