сегодня, 09:30
Только 4,7% липчан болели коронавирусом бессимптомно
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обнародовало данные анализа инфекционной заболеваемости в первом полугодии.
95,7% заболевших составили взрослые, в том числе 29,3% случаев – в возрасте 30- 49 лет, 32,6% - 50-64 лет, 26,7% - 65 лет и старше. Заболеваемость лиц старше 50 лет превысила средний областной уровень в 1,5 раза.
- Пик заболеваемости был пройден в первой половине января, до конца мая регистрировался спад, после периода относительной стабилизации со второй декады июня регистрируется рост заболеваемости (третий подъем) с ежедневным приростом от 2% до 14%, что связано с заносом и распространением на территории области генетически измененных штаммов (Британского, Южно-Африканского, Индийского) и не соблюдением комплекса ограничительных мероприятий частью граждан и рядом организаций, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Преобладал бытовой путь распространения инфекции, в семейных очагах заразились 49,5% заболевших.
По состоянию на 2 августа первой вакцинацией против коронавируса было охвачено 35,3% взрослого населения региона (325 446 человек) – план выполнен на 59,4%, второй вакцинацией охвачено 248 433 человек.
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