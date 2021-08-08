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Боксера Аветисяна за разбойное нападение на мужчину
Боксера заключили под стражу на два месяца
Перовский районный суд Москвы арестовал профессионального боксера Арутюна Аветисяна по делу о разбойном нападении с оружием на мужчину, в результате у потерпевшего похитили 900 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд избрал Аветисяну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 162 ("Разбойное нападение, повлекшее за собой ущерб в крупном размере")", - сообщили в суде.
Правоохранители считают, что обвиняемый был не один. Злоумышленник и его приятели узнали, что у потерпевшего будет при себе крупная сумма наличных. Налетчики, разработав план, набросились на жертву возле кафе на улице Сталеваров. При этом они угрожали бизнесмену оружием. Их добычей стали 900 тысяч рублей.
Аветисяну 26 лет, он дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году. Ранее в отношении него проводилась доследственная проверка по подозрению в избиении своей девушки. Уголовное дело возбуждено не было.
"Суд избрал Аветисяну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 162 ("Разбойное нападение, повлекшее за собой ущерб в крупном размере")", - сообщили в суде.
Правоохранители считают, что обвиняемый был не один. Злоумышленник и его приятели узнали, что у потерпевшего будет при себе крупная сумма наличных. Налетчики, разработав план, набросились на жертву возле кафе на улице Сталеваров. При этом они угрожали бизнесмену оружием. Их добычей стали 900 тысяч рублей.
Аветисяну 26 лет, он дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году. Ранее в отношении него проводилась доследственная проверка по подозрению в избиении своей девушки. Уголовное дело возбуждено не было.