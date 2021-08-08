В липецких больницах 810 человек с COVID-19

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 41649 случаев новой коронавирусной инфекции, 35611 человек выздоровели, 1219 человек умерли. 4818 — на лечении.

По состоянию на 16:00 8 августа в больницах находятся 810 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», сообщает региональный оперштаб. Получают лечение на дому 4008 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 239 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 142

Елец - 4

Воловский район - 3

Грязинский район - 18

Данковский район - 12

Добровский район - 14

Долгоруковский райн - 5

Елецкий район - 2

Измалковский район - 2

Лев-Толстовский район - 4

Липецкий район - 9

Становлянский район - 3

Тербунский район - 10

Усманский район - 6

Хлевенский район - 5.

