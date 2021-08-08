сегодня, 16:46
В липецких больницах 810 человек с COVID-19
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 41649 случаев новой коронавирусной инфекции, 35611 человек выздоровели, 1219 человек умерли. 4818 — на лечении.
За последние сутки в регионе подтверждены 239 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 142
Елец - 4
Воловский район - 3
Грязинский район - 18
Данковский район - 12
Добровский район - 14
Долгоруковский райн - 5
Елецкий район - 2
Измалковский район - 2
Лев-Толстовский район - 4
Липецкий район - 9
Становлянский район - 3
Тербунский район - 10
Усманский район - 6
Хлевенский район - 5.
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