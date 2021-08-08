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На шести улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения #ЖКХ
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду

9 августа с 09:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на улице Фрунзе без холодной воды останутся дома №№ 30, 32, 34 по улице Фрунзе и №№ 10, 12 на площади Коммунальной.

С 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в домах №№ 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 17 по улице Бачурина, № 11 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, № 6/1 по улице Краснозаводской – ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за ремонтных работ по заявке УК ООО «Сервис Плюс» на улице Бачурина.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Одесской и Станционной – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Одесской.

Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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#отключения #ЖКХ
2

Комментарии (1)

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вова

35 минут назад
Даже если весь город отключат, ничего страшного не случится. Народ у нас привычный, закалённый.
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