сегодня, 18:00
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
9 августа с 09:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на улице Фрунзе без холодной воды останутся дома №№ 30, 32, 34 по улице Фрунзе и №№ 10, 12 на площади Коммунальной.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Одесской и Станционной – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Одесской.
Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
вова